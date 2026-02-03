Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sesiones de una hora para fomentar el buen uso de la tecnología en los centros educativos

Una de las sesiones del proyecto. / AYTO. SAN PEDRO DEL PINATAR

La concejalía de Bienestar Social y Proyecto Hombre Murcia desarrollan este trimestre la campaña «buen uso de la tecnología» en los centros educativos de San Pedro del Pinatar, a través de sesiones de una hora de duración, dirigidas al alumnado de sexto de Primaria e impartidas por profesionales en prevención de adicciones.

En estas charlas, Proyecto hombre utiliza una metodología dinámica, participativa y adaptada a la edad de los estudiantes para abordar aspectos como el uso adecuado de las redes sociales y los videojuegos, la identificación de señales de alerta ante un uso excesivo de las Tecnologías de las Relaciones, la información y la Comunicación (TRIC), la promoción de valores y ciudadanía digital, así como la gestión emocional en el uso de las TRIC.

Las charlas ya se han desarrollado en los centros educativos San Pedro Apóstol, Nuestra Señora del Carmen y New Castelar, y llegarán a otros colegios del municipio en las próximas semanas.

Esta iniciativa busca la prevención desde el ámbito escolar, consolidando hábitos responsables que protejan a los menores y ofreciendo herramientas para la detección precoz ante señales de riesgo.

