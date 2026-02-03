Puente de Brooklyn / Nueva York: un icono colgante

La ciudad de Nueva York es un emblema, un icono, y, a su vez, está repleta de iconos, como la Estatua de la Libertad o el Empire State. Uno de esos iconos es el Brooklyn Bridge o Puente de Brooklyn, que une Manhattan con Brooklyn y es una visita prácticamente obligatoria para los viajeros que vayan a Nueva York.

En cuanto a su historia, fue inaugurado en el año 1883 como una maravilla de la ingeniería ideada por John Roebling y finalizada por su hijo, Washington Roebling. Se comenzó a construir en el año 1870 bajo la supervisión de The New York Bridge Company.

Se trata de un puente colgante que combina torres de piedra y una red de cables de acero. Además, a primera vista destacan sus características torres de estilo gótico y el vano central. Su estilo es el neogótico.

Poco tardó el puente en convertirse en un atractivo turístico, y con los años ha aparecido en multitud de películas de Hollywood, con lo que su fama se ha multiplicado.

Se calcula que a lo largo del año lo cruzan más de 10 millones de personas.

Y es que recorrer el puente, ya sea a pie o en bicicleta, permite al visitante no solo contemplar el puente en sí, con las características anteriormente mencionadas, sino que también proporciona una impresionante vista del ‘skyline’ de Manhattan, e incluso se puede llegar a ver la Estatua de la Libertad en días de buen tiempo. Además, cabe añadir que la visita peatonal es gratuita, por lo que no hay que pagar entrada. Eso sí: conviene ir preparado para lidiar con la multitud de turistas y locales. Se suele aconsejar que se visite por la mañana o ya al anochecer, cuando hay menos visitantes. Y un apunte: es posible ‘visitar’ el puente desde una embarcación surcando el East River.

En definitiva, los casi dos kilómetros del Brooklyn Bridge son una parada ineludible en Nueva York, donde el viajero no solo podrá contemplar la ciudad y el puente, que en su momento fue un hito arquitectónico, sino que podrá sentirse parte de la historia del cine y la cultura popular. Así, cuando lo vuelva a ver en la pantalla, podrá decir: «Yo estuve ahí».