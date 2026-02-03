Mejoras en el colegio Antonio Molina de Blanca

El jefe del Ejecutivo de la Región de Murcia, Fernando López Miras, presidió la semana pasada el acto de colocación de la primera piedra de la ampliación del Colegio Antonio Molina de Blanca, junto con el alcalde del municipio, Pablo Cano. Las obras tienen un plazo de ejecución de 12 meses.

El Gobierno regional invertirá más de 3 millones de euros de fondos propios en la construcción de un pabellón que albergará seis nuevas aulas de Educación Infantil, comedor y gimnasio. Dicho pabellón podría estar en funcionamiento el próximo curso, y permitirá que las actuales aulas de Infantil se destinen a Primaria, para mejorar las instalaciones del centro y cubrir las necesidades de espacio del colegio.

López Miras puso en valor que la ampliación hará del colegio «una infraestructura más moderna, más accesible, energéticamente eficiente y sostenible, con 1.550 metros cuadrados nuevos que lo harán un centro educativo del siglo XXI, y eso es lo que demandaba Blanca».

El máximo responsable autonómico añadió que la colocación de la primera piedra supuso una jornada «emotiva» y un compromiso cumplido con Blanca, a la vez que anunció que desde su Gobierno van a «seguir invirtiendo todavía más para ampliar, modernizar y mejorar infraestructuras educativas en toda la Región de Murcia».

Durante su intervención, también afirmó que el proyecto es fruto del trabajo conjunto de toda la comunidad educativa, desde las familias y el profesorado hasta el Ayuntamiento y el Gobierno regional, y reivindicó el valor de la unidad en un momento en el que «muchos se preocupan de resaltar lo que nos diferencia y nos separa».

En este sentido, destacó la importancia de lo que se puede conseguir «cuando trabajamos de forma unida, codo con codo, y cuando todos creemos en lo mismo».

El Colegio Antonio Molina cuenta en la actualidad con dos líneas completas de Infantil y Primaria, cinco aulas de Infantil, 13 aulas de Primaria y seis aulas de menores dimensiones donde se ubican unidades de desdoble.

Con esta obra, la Comunidad cumple con el compromiso adoptado con los vecinos de Blanca, ya que la ampliación de este centro es una demanda del municipio ante la alta ocupación que está registrando el colegio en los últimos cursos. El colegio cumplió el pasado mes 75 años.

Mejoras de la red de centros

Dentro del trabajo por seguir mejorando los centros educativos de la Región de Murcia, López Miras informó de que su Ejecutivo va a llevar a cabo «medio centenar de obras que van a dar respuesta a demandas de los más pequeños, pero también de los padres, de las madres y los docentes de otros municipios».

Ese compromiso con la mejora de la red educativa pública ya se ha traducido en una inversión de 34 millones de euros el pasado año en la construcción y ampliación de grandes infraestructuras educativas, como los nuevos colegios de La Aljorra (Cartagena) y Sagrado Corazón (Librilla), o las ampliaciones, con nuevos pabellones docentes, del Colegio de Almendricos (Lorca), la Escuela de Hostelería de Cartagena, el IES Las Salinas del Mar Menor (Cartagena), el Colegio Petra Sánchez (Los Alcázares) y el IES Mar Menor (San Javier).

Asimismo, hace unas semanas se anunció la licitación de la redacción del proyecto de obras de ampliación de un nuevo pabellón de Infantil en el Colegio Los Pinos (San Pedro del Pinatar), con una inversión de 2 millones de euros, y también la ampliación del Colegio Maspalomas (San Pedro del Pinatar), con un nuevo pabellón que sumará dos aulas de Infantil gracias a una inversión de 521.000 euros.

De la misma forma, próximamente se adjudicarán las obras de ampliación del Colegio Virgen de la Vega de Cobatillas (Murcia), que contará con un nuevo pabellón de Educación Infantil y una inversión de más de 1,3 millones de euros.

Además, el Gobierno regional trabaja en la construcción del nuevo colegio Bienvenido Conejero (Los Alcázares) y las ampliaciones de los IES Menárguez Costa (Los Alcázares) y Manuel Tárraga Escribano (San Pedro del Pinatar), para dar una solución estructural a la demanda educativa en el entorno del Mar Menor.

Es importante que se invierta en la mejora de los centros educativos de la Región, pues son clave para formar a los ciudadanos del futuro. Tener unas aulas adecuadas, unas instalaciones que garanticen el buen funcionamiento de los centros educativos, es fundamental. La inversión en Educación realizada por el Gobierno regional se traducirá en una mejor educación, y esta, en un mejor futuro para todos.