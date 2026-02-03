Direcmur / Innovaedum
Los escolares del CEIP Nuestra Señora de las Mercedes plantan 21 árboles
El colegio de Puebla de Soto devuelve el verde al Parque de la Estación en una jornada enmarcada en el Plan Foresta del Ayuntamiento de Murcia
L.O.
El Parque de la Estación de Puebla de Soto cuenta desde la semana pasada con 21 nuevos ejemplares gracias a la labor de los alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora de las Mercedes.
La jornada, que convirtió el parque en una «escuela al aire libre», se desarrolló como una acción conjunta entre la comunidad educativa, el Consistorio y empresas especializadas para mejorar el patrimonio natural de la pedanía.
Para asegurar el éxito de la plantación, la jornada contó con un despliegue técnico coordinado. Así, la empresa STV, responsable de servicios del Ayuntamiento de Murcia, realizó los trabajos previos de apertura de hoyos y colaboró activamente en las tareas de plantación junto a los escolares.
Por su parte, la empresa OxigenArte se encargó de la coordinación pedagógica y técnica de la actividad.
Los 21 árboles seleccionados responden a criterios de sostenibilidad y adaptación al clima local. La nueva configuración arbórea del parque queda definida así: ocho falsas pimientas, que aportarán amplias zonas de sombra; cinco celtis (almezes), una especie robusta y muy vinculada al paisaje mediterráneo; cuatro plátanos de sombra, ideales por su rápido crecimiento y porte; dos melias, que ofrecerán una floración ornamental y aromática, y dos pinos, que tienen como objetivo reforzar la estructura forestal del área.
Marco estratégico: Plan Foresta y Agenda 2030
Esta acción se enmarca dentro del Plan Foresta impulsado por el Ayuntamiento de Murcia, una ambiciosa estrategia alineada con los objetivos de la Agenda 2030.
El objetivo principal es la lucha contra el cambio climático mediante el incremento de la masa forestal urbana, mejorando así la calidad del aire y reduciendo la temperatura en las pedanías murcianas.
«La colaboración entre los operarios de STV, los técnicos de Oxigenarte y los alumnos ha sido ejemplar. Es un mensaje claro de que el cuidado de nuestra pedanía es una tarea compartida», destacaron durante el evento.
Gracias al esfuerzo de los pequeños y al apoyo técnico recibido, el Parque de la Estación inicia una etapa más verde y saludable para todos los vecinos de Puebla de Soto.
- Vivir durante 15 años con el sueldo congelado en la Región: 'Mis hijas no saben lo que son vacaciones; somos trabajadores pobres
- El Gobierno regional limita el acceso a varios espacios de Sierra Espuña para proteger al águila real
- Descubren un enorme zulo lleno de marihuana en una casa aislada de un pueblo de Murcia
- Santiago y Zaraiche, listo para acoger casi 150 viviendas junto a Los Cubos
- Multas de hasta 500 euros con el nuevo modelo de transporte de Murcia
- Culminada la estructura de uno de los viaductos del AVE entre Lorca y Puerto Lumbreras
- La calle 18 de Cartagena
- Varios constructores pedirán al Consistorio una compensación económica por el PGOU