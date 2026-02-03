Los escolares del CEIP Nuestra Señora de las Mercedes plantan 21 árboles

El Parque de la Estación de Puebla de Soto cuenta desde la semana pasada con 21 nuevos ejemplares gracias a la labor de los alumnos y alumnas del CEIP Nuestra Señora de las Mercedes.

La jornada, que convirtió el parque en una «escuela al aire libre», se desarrolló como una acción conjunta entre la comunidad educativa, el Consistorio y empresas especializadas para mejorar el patrimonio natural de la pedanía.

Para asegurar el éxito de la plantación, la jornada contó con un despliegue técnico coordinado. Así, la empresa STV, responsable de servicios del Ayuntamiento de Murcia, realizó los trabajos previos de apertura de hoyos y colaboró activamente en las tareas de plantación junto a los escolares.

Por su parte, la empresa OxigenArte se encargó de la coordinación pedagógica y técnica de la actividad.

Los 21 árboles seleccionados responden a criterios de sostenibilidad y adaptación al clima local. La nueva configuración arbórea del parque queda definida así: ocho falsas pimientas, que aportarán amplias zonas de sombra; cinco celtis (almezes), una especie robusta y muy vinculada al paisaje mediterráneo; cuatro plátanos de sombra, ideales por su rápido crecimiento y porte; dos melias, que ofrecerán una floración ornamental y aromática, y dos pinos, que tienen como objetivo reforzar la estructura forestal del área.

Marco estratégico: Plan Foresta y Agenda 2030

Esta acción se enmarca dentro del Plan Foresta impulsado por el Ayuntamiento de Murcia, una ambiciosa estrategia alineada con los objetivos de la Agenda 2030.

El objetivo principal es la lucha contra el cambio climático mediante el incremento de la masa forestal urbana, mejorando así la calidad del aire y reduciendo la temperatura en las pedanías murcianas.

«La colaboración entre los operarios de STV, los técnicos de Oxigenarte y los alumnos ha sido ejemplar. Es un mensaje claro de que el cuidado de nuestra pedanía es una tarea compartida», destacaron durante el evento.

Gracias al esfuerzo de los pequeños y al apoyo técnico recibido, el Parque de la Estación inicia una etapa más verde y saludable para todos los vecinos de Puebla de Soto.