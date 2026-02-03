Encuestas sociales sobre la ciencia

Es medio o bajo. Por ejemplo, el 34% dice que los antibióticos no destruyen los virus, mientras que el 22% duda de que el hombre haya llegado a la Luna, y el 5% cree que la Tierra es plana. Aunque hay lagunas en conceptos básicos, la mayoría de la población ve importante la experimentación y la validación científica.

La televisión es la principal fuente, utilizada por el 70% de la población. Sin embargo, las redes sociales y plataformas de vídeo han ganado importancia, especialmente entre los jóvenes. Esto plantea problemas, ya que no toda la información que circula en estos medios es fiable o de calidad.

Una parte de la población tiene creencias erróneas o conspirativas. Por ejemplo, el 22% duda de que el hombre haya llegado a la Luna, el 28% cree que los extraterrestres han visitado la Tierra y los gobiernos lo ocultan, y alrededor del 10% desconfía de la seguridad de las vacunas. Estos resultados muestran la necesidad de mejorar la educación científica y la comunicación para mejorar la cultura científica en España.

Los resultados muestran que la mayoría de la población confía en la ciencia y en los científicos. La ciencia se percibe como algo positivo y necesario para el progreso social y económico. Sin embargo, muchas personas piden una ciencia más cercana y mejor explicada.

Más del 80% de la población cree que las administraciones públicas deberían destinar más recursos a la investigación científica. También hay un amplio acuerdo en que los resultados de la investigación financiada con dinero público deben ser abiertos y accesibles para todos.

Es elevado, alrededor del 80% de las personas declara interés en los temas científicos. Las razones principales son el deseo de aprender cosas nuevas y la utilidad práctica del conocimiento. Sin embargo, muchas personas reconocen que les resulta difícil entender la información científica.

Es muy importante conocer cómo la ciudadanía entiende y valora la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas. Para ello se hacen periódicamente encuestas a una muestra de la población y se publican informes con los resultados obtenidos. En España, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) realiza cada dos años la Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología, que analiza aspectos como la confianza en la ciencia, el interés hacia ella y las fuentes de información que utilizamos. Otro ejemplo es el Estudio sobre Cultura Científica en España de la Fundación BBVA, que pretende conocer el nivel de cultura científica en la sociedad española, los valores asociados a la ciencia y la presencia de creencias erróneas o conspirativas.