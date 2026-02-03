Cerca de 2.000 escolares disfrutan de los conciertos didácticos de Entre Cuerdas y Metales

El Auditorio El Batel de Cartagena acogió el pasado jueves los dos conciertos didácticos vinculados al Concierto Extraordinario de Entre Cuerdas y Metales, celebrados en dos pases, a las 10.00 y a las 12.00 horas, ambos con el aforo completo.

Esta actividad, organizada por los Servicios de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Cartagena junto al Conservatorio de Música, forma parte de las acciones formativas que acompañan al Concierto Extraordinario de Entre Cuerdas y Metales. Una iniciativa que se considera primordial por su valor educativo, cultural y social, y cuyo principal objetivo es facilitar la asistencia del mayor número posible de centros educativos del municipio, acercando la música sinfónica a las aulas y fomentando la creación de nuevos públicos desde edades tempranas.

La acogida por parte de la comunidad educativa ha vuelto a ser muy positiva, contando esta edición con la participación de un total de 1.959 escolares procedentes de los centros educativos IES Juan Sebastián El Cano, CEIP Vicente Medina, CEIP San Francisco Javier, Colegio Santa María Micaela (Adoratrices), CEIP Stella Maris, CEIP Ciudad Jardín, CEIP Mastia, Colegio Peñas Blancas, CEIP La Concepción, Colegio La Encarnación, IES Los Molinos, CEIP Virgen de Begoña, Colegio Sagrada Familia (Maristas), CEIP San Antonio Abad, CEIP Poeta Antonio Oliver, CEIP Carthago, CEIP Aníbal, Colegio Patronato Sagrado Corazón de Jesús, Colegio Santa Joaquina de Vedruna, CEIP Antonio de Ulloa, CEIP Feliciano Sánchez Saura, CEIP Virgen del Carmen, CEIP José María Lapuerta, CEIP Mare Nostrum y CEIP Nuestra Señora de los Dolores.

Se trata de una propuesta que se desarrolla por tercer año consecutivo y que responde a la alta demanda y al interés generado en ediciones anteriores por parte de los centros educativos de Cartagena, consolidándose como una cita imprescindible dentro del calendario cultural y educativo de la ciudad.

La actividad contó con la participación de la pianista solista Laura Moratón Carrasco, la Orquesta Sinfónica de Cartagena al completo y su director, Leonardo Martínez, y ha estado conducida y dinamizada por la compañía El Hechizo Teatro, encargada de acercar la música sinfónica y el programa del concierto a los jóvenes asistentes de una manera amena, didáctica y cercana, favoreciendo la conexión entre la música clásica y el público más joven.

Noticias relacionadas

Con esta propuesta, Entre Cuerdas y Metales refuerza su compromiso con la educación musical, la mediación cultural y la formación de nuevos públicos, consolidando un modelo de colaboración entre las áreas de Juventud y Educación que apuesta por integrar la música clásica en el entorno educativo desde edades tempranas.