Catorce colegios hacen historia en el primer Encuentro Educativo por la Paz

Murcia vivió un acontecimiento educativo sin precedentes. Por primera vez en la historia de la ciudad, catorce colegios públicos unieron sus voces, sus sonrisas y su compromiso en el Primer Encuentro Educativo ‘Sonriendo a la Paz – 1200 Plus’, una iniciativa pionera que convirtió la educación en un auténtico altavoz de convivencia, respeto y esperanza.

El encuentro, impulsado por el proyecto educativo Sonriendo a la Paz, se enmarca dentro de la Red Internacional de Escuelas Solidarias, en el Taller de la Paz promovido por la ONG Azul en Acción, y reunió a alumnado de distintos barrios y realidades sociales en un mismo escenario, demostrando que la escuela es el mejor espacio para construir una cultura de paz compartida.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada lo constituyó la realización del primer coro participativo por la paz celebrado en Murcia, una experiencia inédita en la que cientos de niños y niñas cantaron juntos, acompañados por el director musical Ángel Carrillo, la coreografía de María Baño y la participación especial de Drilo, padrino simbólico del proyecto y figura muy querida por el alumnado.

El acto fue presentado por Elena Vallejo, directora del CEIP Narciso Yepes, centro educativo referente del proyecto, y contó con la dirección pedagógica de Begoña Pérez, creadora y directora del proyecto Sonriendo a la Paz.

El evento fue posible gracias a la hospitalidad del CEIP Federico de Arce y a la colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia, cuyo apoyo permitió consolidar una iniciativa que sitúa a la ciudad como referente en innovación educativa y educación en valores.

Durante la jornada, el alumnado leyó un Manifiesto por la Paz, compartió canciones emblemáticas como Imagine y Color Esperanza y participó en dinámicas comunes que simbolizan que, cuando las escuelas caminan juntas, el impacto trasciende las aulas.

Como cierre del encuentro, los alumnos y alumnas compartieron un desayuno saludable, ofrecido gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Murcia y a la donación de 1.200 kilos de plátanos por parte de Mercamurcia, en un ambiente de convivencia y celebración conjunta. Además, la ONG Azul en Acción hizo entrega de 1.200 pinos, uno a cada niño y niña participante, así como un pino a cada centro educativo, como símbolo vivo de que la paz, al igual que la naturaleza, necesita cuidado, constancia y compromiso diario para crecer.

Los colegios participantes fueron el CEIP Andrés Baquero, el CEIP Nicolás Peñas, el CEIP José Castaño, el CEIP San Andrés, el CEIP Fernández Caballero, el CEIP La Arboleja, el CEIP Pedro Martínez Chacas, el CEIP San Juan, el CEIP Nuestra Señora de Belén, el CEIP Félix Rodríguez de la Fuente, el CEIP Narciso Yepes, el CEIP Cierva Peñafiel, el CEIP Federico de Arce y el CEIP Nuestra Señora de la Paz.

Y es que, en Murcia, la paz no solo se dijo: se cantó, se compartió y se sembró.