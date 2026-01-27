Los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia

La adolescencia es un periodo psico-sociológico que se caracteriza por ser la transición entre la infancia y la adultez. Supone una etapa de transición en la que no se es niño, pero aún no se posee el estatus de adulto. Es una etapa de cambios importantes a nivel físico, social y psicológico en la que todo transcurre con normalidad o pueden iniciarse ciertas patologías y/o trastornos. Entre estos se encuentran los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son enfermedades psiquiátricas complejas con múltiples factores involucrados en su desarrollo y mantenimiento. Estos trastornos afectan principalmente a adolescentes y mujeres jóvenes, más que a varones. Los TCA se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial (DSM-V).

El manual psiquiátrico DSM-V distingue entre los siguientes TCA:

Pica. La principal característica es la ingestión persistente de sustancias no nutritivas y no alimentarias durante un período mínimo de 1 mes. Es un problema común en niños con autismo.

Algunos signos o señales de que un adolescente pueda estar manifestando problemas de TCA son los siguientes:

Señales conductuales: se salta la hora de las comidas. Juega con la comida y nunca se come toda la comida del plato; comer a escondidas; uso de laxantes; ejercicio físico intenso y obligado.

miedo intenso a engordar; ansiedad y tristeza. Signos físicos: pérdida de peso; mareo y cansancio; alteraciones en la menstruación.

Es importante que la detección sea temprana para un mejor pronóstico. Ante varias señales mantenidas en el tiempo, es clave consultar con un profesional de la salud.