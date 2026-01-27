Nora, el rostro de la esperanza frente a TANGO2

Hay historias que no se cuentan para dar pena, sino para despertar conciencia, unión y esperanza. La historia de Nora es una de ellas. Una historia pequeña en edad, pero inmensa en valentía, en amor y en capacidad de mover corazones. Nora camina con pasos cortitos, pero cada uno de ellos deja una huella profunda en quienes la conocen.

Nora convive con una enfermedad rara llamada encefalopatía metabólica TANGO2. Una de esas enfermedades que apenas se conocen, que no ocupan grandes titulares y que, sin embargo, cambian la vida de las familias desde el primer diagnóstico. TANGO2 no solo afecta al cuerpo, también pone a prueba el alma, la paciencia y la esperanza. Y aun así, Nora sonríe. Y aun así, su familia lucha. Y aun así, hay luz.

Cuando una enfermedad es rara, el mayor enemigo es el desconocimiento. Y la única arma real para combatirlo es la investigación. Investigar salva vidas. Investigar ofrece futuro. Investigar da respuestas donde ahora solo hay incertidumbre. Pero la investigación necesita recursos, apoyo y compromiso social. Necesita personas dispuestas a implicarse, a mirar más allá de su día a día y a tender la mano.

Por eso, el próximo 21 de febrero, Jumilla se convierte en un lugar especial. En los Salones Pío XII, no solo se celebrará una comida solidaria. Se celebrará la vida. Habrá música en directo, rifas, sorteos, alegría compartida y momentos inolvidables. Será una jornada para disfrutar, para emocionarse y para sentirse parte de algo grande. Porque ayudar también puede ser bonito, divertido y profundamente humano.

Esta gala solidaria tiene un objetivo claro y necesario. Dar un impulso decisivo a la línea de investigación que se ha abierto en el IMIB para la enfermedad de Nora, TANGO2. Cada entrada, cada rifa, cada gesto cuenta. Cada persona que asista estará diciendo alto y claro que Nora no está sola. Que su familia no está sola. Que las enfermedades raras importan.

Nora necesita sentirnos cerca. Necesita saber que hay muchas personas caminando con ella. Y nosotros necesitamos a Nora para recordarnos lo esencial. Que la solidaridad une. Que la esperanza se construye entre todos. Que mientras el corazón lata, siempre hay motivos para seguir luchando.

Además, seguir y compartir el trabajo de ‘Los pasitos de Nora’ en redes sociales es otra forma de ayudar. En Instagram y Facebook se puede conocer su historia, aprender sobre TANGO2 y descubrir cómo colaborar. Dar visibilidad también salva vidas.

Este 21 de febrero no es una fecha cualquiera. Es una oportunidad. Una oportunidad para sumar, para abrazar, para avanzar. Porque juntos podemos. Porque seguimos en la lucha por la esperanza. Porque los pasitos de Nora nos enseñan a caminar mejor como sociedad.