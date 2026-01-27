Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El futbolista Álvaro Bustos visita el CEIP Joaquín Carrión Valverdde

El centro de San Javier recibe al jugador del Real Murcia dentro de un programa para fomentar los valores deportivos

L.O.

El jugador del Real Murcia, Álvaro Bustos, visitó el pasado martes el CEIP Joaquín Carrión Valverde de San Javier dentro del programa del club grana para fomentar los valores del deporte y acercar el fútbol a los más pequeños.

Durante la jornada, el futbolista murcianista (internacional con la selección española en las categorías sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20) compartió un encuentro muy cercano con el alumnado, respondiendo a numerosas preguntas sobre su trayectoria profesional, el día a día de un futbolista, la importancia del esfuerzo, el compañerismo y los estudios.

Los niños y niñas mostraron gran interés y entusiasmo, participando activamente en una charla que fue distendida y estuvo llena de sonrisas.

Desde el Real Murcia agradecieron la implicación del Colegio Joaquín Carrión por este tipo de iniciativas que refuerzan el vínculo entre el deporte y la comunidad escolar, con visitas como la del futbolista Álvaro Busto o el piragüista campeón mundial, Nicolás Martínez.

La visita concluyó con una animada sesión de firmas de autógrafos y fotografías, dejando un recuerdo imborrable para los estudiantes, que disfrutaron de una experiencia única junto a uno de los jugadores del primer equipo del Real Murcia.

«¡Gracias, Álvaro, por tu cercanía y por recordarnos que, con ilusión, no hay meta inalcanzable!», señalan desde el centro.

