El jugador del Real Murcia, Álvaro Bustos, visitó el pasado martes el CEIP Joaquín Carrión Valverde de San Javier dentro del programa del club grana para fomentar los valores del deporte y acercar el fútbol a los más pequeños.

El futbolista Álvaro Bustos visita el CEIP Joaquín Carrión Valverdde

Durante la jornada, el futbolista murcianista (internacional con la selección española en las categorías sub-16, sub-17, sub-18, sub-19 y sub-20) compartió un encuentro muy cercano con el alumnado, respondiendo a numerosas preguntas sobre su trayectoria profesional, el día a día de un futbolista, la importancia del esfuerzo, el compañerismo y los estudios.

El futbolista Álvaro Bustos visita el CEIP Joaquín Carrión Valverdde / L.O.

Los niños y niñas mostraron gran interés y entusiasmo, participando activamente en una charla que fue distendida y estuvo llena de sonrisas.

Desde el Real Murcia agradecieron la implicación del Colegio Joaquín Carrión por este tipo de iniciativas que refuerzan el vínculo entre el deporte y la comunidad escolar, con visitas como la del futbolista Álvaro Busto o el piragüista campeón mundial, Nicolás Martínez.

La visita concluyó con una animada sesión de firmas de autógrafos y fotografías, dejando un recuerdo imborrable para los estudiantes, que disfrutaron de una experiencia única junto a uno de los jugadores del primer equipo del Real Murcia.

«¡Gracias, Álvaro, por tu cercanía y por recordarnos que, con ilusión, no hay meta inalcanzable!», señalan desde el centro.