El pasado domingo 18 de enero ocurrió un grave accidente ferroviario en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que afectó a dos trenes de alta velocidad. Un convoy de la compañía Iryo que viajaba de Málaga a Madrid se salió de la vía en un tramo recto, provocando que también descarrilase un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario con destino a Huelva. Las investigaciones preliminares apuntan a que la causa del accidente pudo ser la rotura de un trozo de la vía, ya que se han detectado marcas anormales en las ruedas del tren Iryo. Los raíles son un elemento básico del sistema ferroviario, ya que sobre ellos deben circular los trenes de forma segura y estable. Por eso, es crucial un buen diseño y un mantenimiento constante de las vías.

LAS VÍAS DEL TREN

El «ferrocarril» (de «hierro» y «carril») es el camino de dos carriles paralelos por el que circulan los trenes, aunque la palabra también significa «tren». Los carriles se llaman rieles, raíles o vías. Son barras de acero, con la parte superior un poco redondeada, que soportan el peso del tren y guían las ruedas. Los raíles usan juntas y soldaduras para permitir la dilatación térmica.

FORMA DE LAS RUEDAS

Las ruedas del tren no son cilíndricas como monedas, sino troncocónicas, con forma de maceta, con mayor diámetro en la cara que da hacia el interior de las vías. Así, la banda de rodadura, es decir, el canto que apoya en el raíl, no es horizontal, sino inclinado. Si el tren se desplaza un poco hacia un lado, la rueda de ese lado pisa una parte de mayor diámetro, recorre más distancia y el tren se corrige solo, volviendo al centro. En las curvas, ese sistema permite girar con estabilidad.

RAÍLES DE ACERO

Los primeros raíles eran simplemente listones de madera con unas delgadas láminas de hierro clavadas encima para resistir el desgaste. Pero con el uso, las láminas se desprendían de la madera. Posteriormente empezaron a fabricarse de hierro forjado, para ser más fuertes y duraderos. Los raíles modernos están hechos de aceros de gran calidad, que pueden soportar mayor peso y tensiones muy altas, lo que es necesario para que circulen los trenes actuales, mucho más veloces.

TRAVIESAS

Son piezas rectangulares de madera que se colocan transversalmente bajo las vías. Los raíles se fijan a las traviesas con grandes tornillos en la posición correcta de acuerdo con el ancho de la vía. Transmiten el peso del tren hacia el terreno y son esenciales para la estabilidad y seguridad de la vía ferroviaria.

BALASTO

Es una capa de piedras trituradas que se coloca bajo las traviesas para que queden bien asentadas. También sirve para absorber vibraciones y facilitar el drenaje del agua.