La cuadrilla escolar del CEIP Juan Navarro García de La Hoya acerca al alumnado a la música tradicional

En el CEIP Juan Navarro García, situado en el campo de Lorca, un equipo docente formado por Pedro Marín, Loli Hernández y Juan Francisco Esparza desarrolla desde 2024 el proyecto de cuadrilla escolar, una iniciativa que acerca al alumnado a la música tradicional desde la práctica y el aprendizaje compartido.

Tomando como referencia musical y cultural a la Cuadrilla de La Hoya, el proyecto conecta el patrimonio del entorno con la escuela. La formación de la cuadrilla escolar parte de una realidad evidente: muchos niños y niñas han crecido escuchando estos sones, viendo tocar a familiares y reconociendo instrumentos y repertorios asociados a celebraciones y encuentros del pueblo.

Desde esa vinculación previa, la escuela abre un espacio para canalizar ese interés y hacerlo accesible al alumnado de cuarto a sexto de Primaria, también para quienes no tenían relación previa con esta tradición. Así, la participación se entiende como un lugar común donde aprender, reforzando la pertenencia desde la experiencia compartida, con independencia del origen o el bagaje de cada alumno y alumna.

En esa misma línea de difusión y continuidad, tuvieron la oportunidad de participar en la Fiesta de las Cuadrillas de Barranda, compartiendo esta experiencia educativa y presentándola a través de la comunicación ‘Nuestra cuadrilla escolar: experiencia educativa para la transmisión musical e inclusión en el CEIP Juan Navarro García de La Hoya (Lorca)’, con el objetivo de sembrar una pequeña semilla que active el movimiento de cuadrillas escolares en el sureste.

En la presentación se mostraron algunos eventos significativos del calendario para la cuadrilla escolar, como su II Encuentro Escolar de Cuadrillas, celebrado el 18 de diciembre de 2025, que reunió a la cuadrilla escolar y a la Cuadrilla de La Hoya en una jornada de intercambio intergeneracional y continuidad cultural, promoviendo el crecimiento de nuevas cuadrillas escolares en la Región de Murcia y comunidades vecinas