Compromiso y Solidaridad: otorgan la Distinción KRAI a direcmur por su labor con el pueblo ucraniano

El reciente Congreso de Asociaciones KRAI fue el escenario de un reconocimiento cargado de significado para la educación pública de nuestra Región. Rubén Escavy Escavy, como presidente de Direcmur (Asociación de Directivos de Centros Públicos de la Región de Murcia), recibió la distinción KRAI, un galardón otorgado por el pueblo ucraniano para agradecer el esfuerzo humano y logístico volcado desde el inicio del conflicto.

Este premio no es un logro individual, sino el reflejo del trabajo incansable de toda una red de directivos, docentes y familias que decidieron no mirar hacia otro lado.

Un hito en España: El convenio CARM-AURM-Direcmur

Uno de los puntos clave de esta labor, y por el que Direcmur ha destacado a nivel nacional, fue la firma del convenio de colaboración junto a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) y la Asociación de Ucranianos de la Región de Murcia (AURM).

Este acuerdo fue pionero en España, estableciendo un marco reglado para que los niños y niñas que huían de la guerra pudieran incorporarse a las aulas murcianas de forma inmediata y con todas las garantías. Gracias a esta alianza, la Región de Murcia se convirtió en un referente de integración educativa, demostrando que la burocracia no debe ser un obstáculo cuando se trata de proteger el derecho a la educación y la infancia.

Cooperación y logística humanitaria

Bajo el paraguas de este compromiso, la labor de Direcmur fue fundamental en dos vertientes:

1. Ayuda de emergencia: La recogida y envío de toneladas de material médico, alimentos y productos de primera necesidad que salieron directamente de los centros educativos hacia Ucrania.

2. Acogida real: La gestión directa en los colegios para que la llegada de los compatriotas de Ucrania fuera lo más cálida y efectiva posible, superando barreras lingüísticas y emocionales.

Este camino no se habría podido recorrer sin la figura de Larysa Ponomarenko, presidenta de AURM. Su liderazgo fue el motor que guió cada paso de la asociación, trabajando día y noche por sus compatriotas. Desde Direcmur, quieren aprovechar este reconocimiento para darle las gracias a Larysa: su fuerza y su capacidad de coordinación con las instituciones murcianas han sido la pieza clave para que toda la ayuda llegara a donde más se necesitaba.

Direcmur es todo corazón

Para Rubén Escavy y toda la junta directiva, la distinción KRAI es un recordatorio de que la escuela pública es, ante todo, una escuela de valores. Este premio pertenece a cada director y directora que abrió las puertas de su centro y a cada familia que aportó su granito de arena, señalan.

Como bien dice el lema que ha guiado esta etapa: «Direcmur es todo corazón», y hoy ese corazón late con fuerza en agradecimiento al pueblo ucraniano.