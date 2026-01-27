Caracola, de Federico García Lorca

Me han traído una caracola.

Dentro le canta

un mar de mapa.

Mi corazón

se llena de agua

con pececillos

de sombra y plata.

Me han traído una caracola.

¡Qué sorpresa escuchar el mar

encerrado en una caracola por primera vez!

¿Lo recuerdas?

¡Qué maravilla poder tener el mar entre

las manos,

el viento hecho susurro

y la ola convertida en eco!

Qué sensación de magia,

de estar ante una verdadera maravilla.

El niño y la niña juegan con la caracola

y el tiempo parece detenerse

mientras imaginan aventuras fantásticas,

surcando mares y océanos

sin moverse del suelo.

Caracola de mi infancia,

¡cuántos recuerdos me traes!

Cuánta felicidad con algo tan pequeño

y tan grande al mismo tiempo.

Quién fuera niña con una caracola,

quién pudiera asombrarse de su sonido

siendo ya adulta.

Caracola que me transportas a lo más

sencillo y bello,

a la sorpresa de esa niña que fui

y al asombro de la adulta que soy,

que aún disfruta una tarde entera soñando

Noticias relacionadas

con un mar de caracola.