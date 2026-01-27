RIMACUENTOS, PARA DIVERTIRNOS MIENTRAS TE LOS CUENTO
Caracola
Mayte Muñoz Fortuny
Caracola, de Federico García Lorca
Me han traído una caracola.
Dentro le canta
un mar de mapa.
Mi corazón
se llena de agua
con pececillos
de sombra y plata.
Me han traído una caracola.
¡Qué sorpresa escuchar el mar
encerrado en una caracola por primera vez!
¿Lo recuerdas?
¡Qué maravilla poder tener el mar entre
las manos,
el viento hecho susurro
y la ola convertida en eco!
Qué sensación de magia,
de estar ante una verdadera maravilla.
El niño y la niña juegan con la caracola
y el tiempo parece detenerse
mientras imaginan aventuras fantásticas,
surcando mares y océanos
sin moverse del suelo.
Caracola de mi infancia,
¡cuántos recuerdos me traes!
Cuánta felicidad con algo tan pequeño
y tan grande al mismo tiempo.
Quién fuera niña con una caracola,
quién pudiera asombrarse de su sonido
siendo ya adulta.
Caracola que me transportas a lo más
sencillo y bello,
a la sorpresa de esa niña que fui
y al asombro de la adulta que soy,
que aún disfruta una tarde entera soñando
con un mar de caracola.
