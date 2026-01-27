Los bomberos visitan el Colegio Jesús María de Murcia

Un total de 57 alumnos de Segundo de Primaria del Colegio Jesús María de Murcia recibieron la visita de un cabo, cuatro bomberos y un conductor del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia, que se desplazaron el pasado martes hasta el centro educativo en un camión autobomba para mostrar su trabajo a los estudiantes.

La actividad contó con la asistencia del concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, y de la edil de Educación y Atención Ciudadana, Belén López Cambronero, quienes acompañaron a los escolares durante esta jornada educativa centrada en la prevención y la seguridad.

Durante la visita, los alumnos de segundo de Primaria A, con 29 escolares, y segundoi de Primaria B, con 28, participaron en una sesión teórica en la que se proyectó un vídeo didáctico sobre cómo actuar ante situaciones de emergencia relacionadas con el fuego, tanto en el entorno escolar como en su vida cotidiana.

Posteriormente, en el patio del colegio, los bomberos mostraron a los alumnos el interior del vehículo de emergencias y el funcionamiento del material que utilizan en su trabajo diario, y les permitieron probarse el uniforme y el casco reglamentario, despertando un gran interés entre los estudiantes.

Para finalizar la actividad, los escolares recibieron pegatinas y recortables de un camión de bomberos como recuerdo de la visita.

El programa educativo ‘Tus Amigos los Bomberos’, impulsado por la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, forma parte del bloque ‘Haciendo ciudadanía’ de MurciaMiCiudadEnseña y tiene como objetivo acercar el trabajo del cuerpo de bomberos a los más pequeños, fomentando la prevención y la seguridad desde edades tempranas.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha destacado que «este tipo de iniciativas permiten que los niños conozcan de primera mano el trabajo que realizan los bomberos y aprendan pautas básicas para actuar correctamente ante una emergencia. La educación en prevención es esencial para garantizar la seguridad desde la infancia».

Por su parte, la edil de Educación y Atención Ciudadana, Belén López Cambronero, ha subrayado que «este tipo de actividades complementan la formación que reciben los alumnos en el aula, reforzando valores como la responsabilidad, la prevención y el cuidado de los demás desde edades tempranas. Acercar los servicios públicos a los centros educativos es fundamental para formar ciudadanos comprometidos y conscientes».

Al día siguiente, miércoles 21 de enero, se realizó una segunda visita en el Colegio Jesús María correspondiente al grupo de segundo de Primaria C, con 27 alumnos, por lo que un total de 84 estudiantes pudieron aprender sobre prevención y actuación ante emergencias gracias a la iniciativa del Cuerpo de Bomberos de Murcia.

Es extremadamente importante que los escolares aprendan desde una edad temprana cuál es la labor que realizan los bomberos, en qué consiste su trabajo y, especialmente, cómo actuar si alguna vez se encuentran en un incendio, sea en el centro o en casa, o en cualquier otro lugar. De este modo se fomenta la seguridad y, además, se pueden despertar vocaciones entre los más pequeños.