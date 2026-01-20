El Certamen de Relatos ‘En mi verso soy libre’ es una hermosa iniciativa que busca brindar un espacio de expresión creativa a niños y niñas de entre 6 y 17 años que se encuentran en situación de enfermedad, organizado por el Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y Domiciliaria de la Región de Murcia, junto con la Consejería de Educación y Universidades.

La principal motivación detrás de este concurso literario, donde puede participar cualquier alumno de enseñanzas no universitarias que haya recibido Atención Educativa en alguna de las Aulas Hospitalarias de cualquier país del mundo, es fomentar la narración y la lectoescritura entre los jóvenes, especialmente aquellos que enfrentan desafíos significativos en sus vidas debido a problemas de salud.

La escritura se convierte en una herramienta poderosa, permitiendo a estos niños y niñas explorar sus pensamientos y emociones en un entorno donde a menudo pueden sentirse aislados o limitados.

La lectura y la escritura son herramientas poderosas que pueden transformar la vida de los jóvenes, especialmente en momentos de adversidad. Con este objetivo en mente, el Certamen Internacional de Relatos ‘En mi verso soy libre’ surge como un proyecto innovador dirigido a alumnos en edad escolar que, debido a hospitalizaciones o convalecencias en casa, encuentran en la literatura una vía de escape y expresión.

Al proporcionar recursos creativos y expresivos, se facilita su participación en las actividades de escritura, recordando que las plataformas digitales no solo estimulan la creatividad, sino que también permiten a los jóvenes conectarse con otros, ampliando su horizonte y mejorando su capacidad comunicativa.

Certamen inclusivo

El Certamen ‘En mi verso soy libre’ no solo se enfoca en la escritura y la lectura, sino que también se propone como un refugio emocional para los estudiantes. La entrega de relatos, que finaliza el 31 de enero, representa una culminación de esfuerzo, creatividad y superación personal.

El jurado dará a conocer los ganadores el 19 de febrero, celebrando así los logros de todos los participantes.

En resumen, este certamen no es solo una competencia literaria; es una herramienta de apoyo integral que busca ayudar a los jóvenes a navegar por momentos difíciles a través de la lectura y la escritura.

Al fomentar el amor por la literatura, se abre un mundo lleno de posibilidades y esperanzas, mostrando que, incluso en tiempos de dificultad, «en mi verso soy libre».