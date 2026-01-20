Renovarán la instalación eléctrica del CEIP Nuestra Señora del Rosario de Santomera

El Ayuntamiento de Santomera llevará a cabo la renovación y ampliación de la instalación eléctrica del CEIP Nuestra Señora del Rosario con el fin de adaptarla a las nuevas necesidades de climatización y garantizar el correcto funcionamiento de sus infraestructuras.

La intervención incluye la reinstalación de los cuadros eléctricos existentes y la ampliación de la red en los edificios de Primaria e Infantil, lo que permitirá la incorporación de nuevos equipos de aire acondicionado. Con esta actuación se culminará el ‘Plan Aire’, con lo que ya todas las aulas del municipio contarán con climatización gracias a la instalación de cerca de una treintena de equipos.

Así lo anunció el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, junto a María Tornel, concejala de Educación, durante el balance de actuaciones realizadas para la mejora de las instalaciones educativas del municipio. Asimismo, el CEIP Nuestra Señora del Rosario contará también con la renovación de su muro perimetral. Las obras, que reforzarán la seguridad del alumnado y mejorarán la imagen urbana del entorno escolar, está previsto que comiencen en Semana Santa y finalicen antes del verano, con un presupuesto de 90.000 euros.

En paralelo, el alumnado del CEIP Fuensanta Caravaca ya disfruta de una renovada pista deportiva, mientras que el CEIP Campoazahar de La Matanza dispone de un nuevo almacén modular, que se suma al comedor escolar inaugurado el pasado año. A estas mejoras se añade la reparación de las pistas deportivas del CEIP Madre Esperanza de El Siscar. Todas estas actuaciones se enmarcan en una subvención directa de 195.000 euros concedida por la Consejería de Educación.

Por otro lado, avanzan a buen ritmo las obras de eficiencia energética y climatización del IES Poeta Julián Andúgar, en las que la Comunidad Autónoma invierte 2,3 millones de euros. Esta intervención permitirá, posteriormente, acometer el desamiantado del centro.

También se han instalado nuevos elementos de protección activa de detección de incendios en los centros educativos para reforzar la seguridad ante emergencias, con una inversión cercana a los 70.000 euros.

A todo ello se suman las obras de mantenimiento y mejora a lo largo del año 2025, con el objetivo de garantizar espacios seguros y cuidados para el alumnado, mediante actuaciones de fontanería, albañilería, pintura, cerrajería, carpintería, electricidad y otros trabajos de acondicionamiento. Así, el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente y directo con los equipos directivos de los centros educativos para conocer de primera mano sus necesidades y planificar las actuaciones necesarias.

Por otra parte, el primer edil destacó que el Gobierno regional destinó 474.000 euros en 2025 a la gratuidad de las escuelas infantiles municipales de Santomera. A esta medida se suma la reducción del coste del comedor y la puesta en marcha de bonificaciones específicas para las familias, en una clara apuesta por la conciliación familiar.

El alcalde ha subrayado la reciente modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que permitirá, por primera vez desde 2008, la incorporación de las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales Arco Iris e Infanta Elena a este instrumento de ordenación del personal, posibilitando así la adecuación de sus retribuciones salariales a las funciones que desempeñan.

Paralelamente a las mejoras en las infraestructuras, el Ayuntamiento impulsa programas educativos y sociales de carácter transversal, como el proyecto de Inteligencia Emocional en todos los centros de Infantil y Primaria, iniciativas de refuerzo educativo y mediación escolar, campañas de sensibilización, así como acciones de participación infantil y adolescente, entre las que destacan el Pleno Infantil y Adolescente y el desarrollo de los planes municipales vinculados a Ciudad Amiga de la Infancia y Ciudad Educadora.

La programación educativa municipal se completa con otras propuestas como la Feria del Libro, la Feria Científica, programas de capacitación digital para adultos y menores en situación de vulnerabilidad, el apoyo a las AMPAs, proyectos Erasmus y actividades vinculadas a la ciencia, la innovación y la divulgación educativa.