Hay lecciones que no se encuentran en los libros de texto, sino en la mirada de un animal que espera un hogar y en la determinación de un niño que decide ayudarlo. La semana pasada, las calles de La Arboleja fueron testigo de una de esas lecciones magistrales. Los alumnos de primero de Primaria del CEIP La Arboleja cambiaron por unos días sus libros por ‘Pasaportes de Protector de Animales’, convirtiéndose en los embajadores más jóvenes de la solidaridad animal en Murcia.

Pequeños héroes en La Arboleja: una lección de amor animal que conquista el barrio

Bajo el marco del Aprendizaje-Servicio (ApS), una metodología que une el aprendizaje en el aula con el servicio real a la sociedad, estos pequeños gigantes desarrollaron un proyecto de sensibilización en colaboración con el programa ADOPTAMUR, del Centro de Control de Zoonosis de La Albatalía. El objetivo es concienciar sobre la importancia de la adopción frente a la compra y dar una oportunidad a los animales que más lo necesitan.

Todo comenzó con la creación de un vídeo de sensibilización protagonizado por los propios alumnos, donde explican con la inocencia y contundencia que solo los niños poseen por qué un animal no es un juguete. Pero el proyecto no se quedó en las pantallas. Cada niño recibió su ‘Pasaporte de Protector’, un documento con tres misiones vitales: difundir su vídeo, explicar a su entorno los beneficios de la adopción y realizar una buena acción directa por los animales.

El momento cumbre tuvo lugar el pasado jueves. La jornada comenzó dentro del propio colegio, donde los alumnos de primero visitaron todas las clases de Primaria y de Infantil. Con nervios pero mucha ilusión, entraron aula por aula explicando su proyecto a los mayores y pequeños del cole, contagiando a todos su espíritu protector.

Posteriormente, la «marea de protectores» salió a la pedanía. La primera parada fue el emblemático Horno de La Arboleja. Allí, el aroma a pan recién hecho se mezcló con la emoción de los niños al repartir sus folletos. La respuesta de los vecinos fue conmovedora: muchos se detenían sorprendidos al ver a niños tan pequeños hablando con tanta propiedad sobre el abandono animal. «Es increíble verlos así de concienciados, nos han dado una lección a todos», comentaba una vecina emocionada mientras guardaba su folleto.

El recorrido culminó en el Centro Cultural, donde los escolares fueron recibidos de forma institucional por el pedáneo de la Junta Municipal de La Arboleja, Miguel Yagüe. El representante local escuchó con atención las propuestas de los niños y alabó su iniciativa, reafirmando que el compromiso con el bienestar animal es un asunto de todos, sin importar la edad.

San Antón, patrón de los animales

La campaña cobró especial relevancia la pasada semana, ya que el sábado 17 se celebraba la festividad de San Antón, el patrón de los animales. Con el eslogan ‘Por San Antón, abre tu corazón. ¡Adopta en ADOPTAMUR!’, los alumnos quisieron recordar a todos los murcianos que el mejor regalo que se puede hacer a una mascota es el compromiso de cuidarla para siempre.

Esta iniciativa no solo sirvió para ayudar al Centro de Control de Zoonosis de La Albatalía; sino que transformó a los alumnos. Aprendieron empatía, responsabilidad ciudadana y comunicación, demostrando que cuando el aprendizaje tiene un fin social, el conocimiento se graba en el corazón.

Gracias a estos pequeños protectores, este San Antón las mascotas de Murcia tuvieron unos aliados incansables que ya han empezado a cambiar el mundo, ladrido a ladrido y palabra a palabra.

¿Quieres sumarte a su misión? Si estás pensando en ampliar la familia con un compañero de cuatro patas, no dejes de visitar la web oficial de ADOPTAMUR o acudir al Centro de Control de Zoonosis de La Albatalía, invitan desde el centro educativo.