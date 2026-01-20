‘Panda’, un proyecto para mejorar la lectoescritura

6.200 escolares de 29 centros educativos de Infantil y Primaria de la Región participan este curso en el proyecto piloto ‘Panda’ para mejorar la lectura y la escritura del alumnado con dificultades de aprendizaje.

El programa, que desarrolla la Consejería de Educación y Formación Profesional y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, a través de un convenio de colaboración, está destinado a alumnado de Infantil, con el fin de prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje del proceso de lectoescritura, y de primer ciclo de Primaria (1º y 2º curso) que esté comenzando con el proceso de alfabetización.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó la pasada semana el colegio Alfonso X el Sabio de Yecla, junto con la alcaldesa de la localidad, Remedios Lajara, el director de Investigación de la VIU, Vicente Andreu, y la directora del colegio, Ana Isabel Mazuecos, donde se ha implantado este programa, en el que participan 144 escolares, el 46 por ciento del alumnado del colegio.

Marín: "Este programa sienta bases sólidas para el éxito escolar del alumnado"

Marín destacó que «este programa de refuerzo del aprendizaje de la lectura y la escritura sienta bases sólidas para el éxito escolar del alumnado, ya que está dirigido a edades tempranas, una etapa clave en el desarrollo de la competencia lectoescritora y en la detección temprana de posibles dificultades de aprendizaje. Reforzamos el compromiso del Gobierno regional con la equidad educativa, garantizando que ningún alumno se quede atrás».

Se beneficiará de ‘Panda’ el alumnado en cuyos centros se implemente el programa, y se mejorará la alfabetización del alumno en riesgo de presentar dificultades de aprendizaje y del alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, como estudiantes con discapacidad, con problemas de desarrollo del lenguaje o con desconocimiento del idioma. Además, se asesorará a los docentes que participen en el proyecto.

Sesiones semanales

El alumnado participará en sesiones semanales que variarán entre los 45 y los 60 minutos, contarán con material especializado y se pondrán en marcha planes de lectura. El programa se basa en metodologías adaptadas a la edad del alumnado, que favorecen el desarrollo del lenguaje oral, la conciencia fonológica, la comprensión lectora, las habilidades narrativas, el vocabulario y la expresión escrita desde edades tempranas.

La Universidad Internacional de Valencia, que ha desarrollado este programa, ofrece los contenidos para formar a los maestros y visitará periódicamente los centros para realizar un seguimiento de su implantación. La Consejería formará a los docentes que participen en el programa a través del Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia (CPR) y adscribirá a una maestra de la especialidad de audición y lenguaje para asesorar a los centros participantes. El investigador de la VIU Julián Palazón es autor y propietario del programa ‘Panda’, junto a Marina López.