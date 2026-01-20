Groenlandia está siendo estos días un tema de actualidad debido al interés de Estados Unidos en comprar la isla. Está situada en el Ártico, la zona de la Tierra alrededor del polo norte, y es la mayor isla del mundo. Tiene grandes masas de hielo y está poco poblada. Pero Groenlandia no es solo hielo y paisajes remotos. Posee una rica biodiversidad y muchos recursos naturales, lo que hace que tenga mucho interés científico. Además, por su situación es un territorio clave en la geopolítica mundial.

GEOGRAFÍA

Tiene más de dos millones de kilómetros cuadrados, un tamaño similar al de México. Su forma es parecida a la de un triángulo alargado. Su costa es muy irregular, con fiordos, acantilados, bahías y cabos. Cerca del 80% de su superficie está cubierta por hielo.

CLIMA

Es polar y muy frío, con inviernos extremos, veranos cortos, vientos intensos.

HIELO, GLACIARES E ICEBERGS

Posee una de las mayores capas de hielo del mundo, que juega un papel crucial en las corrientes oceánicas que regulan el clima del planeta. Del hielo surgen numerosos glaciares que avanzan hacia el mar y que, al desprenderse, forman icebergs enormes. El calentamiento global está provocando un deshielo acelerado, por lo que el hielo de Groenlandia sirve de indicador del cambio climático.

MINERÍA

Posee minerales estratégicos como zinc, plomo, oro, hierro y tierras raras.

FLORA Y FAUNA

Allí viven animales adaptados al frío extremo, como osos polares, bueyes almizcleros, focas, morsas y ballenas. Su vegetación es escasa y resistente, con musgos, líquenes, flores árticas, hierbas y arbustos enanos, como abedules y sauces.

POBLACIÓN

La isla está habitada por unos 56.000 habitantes, comparable a la población de Yecla. Es uno de los territorios menos densamente poblados del mundo. La mayoría vive en la costa oeste, donde el clima es algo más templado. El 88% son inuits y el 12% daneses. El idioma principal es el groenlandés.

ECONOMÍA

Gira en torno a la pesca y las exportaciones de pescado. Aunque también hay minería, turismo y energías renovables en desarrollo.

GOBIERNO

Se rige por la Commonwealth de Dinamarca, que es la comunidad política que une a Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe bajo un mismo monarca, el rey de Dinamarca. Groenlandia tiene un autogobierno que gestiona asuntos internos como educación, sanidad y recursos naturales, y Dinamarca se encarga de la defensa, la moneda y la política exterior.

SU NOMBRE

Groenlandia significa «tierra verde», aunque debido al hielo su color principal es el blanco.

AURORAS BOREALES

Son uno de sus fenómenos naturales más espectaculares. Se producen cuando las partículas solares chocan con la atmósfera cerca del polo norte, creando luces de colores.