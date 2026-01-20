El concurso escolar de agudeza matemática del IES LA FLORIDA, preparado para su segunda edición

Cohesionar los centros escolares del municipio y poner en valor las diferentes cualidades que despiertan las matemáticas como herramienta para pensar, resolver problemas y trabajar en equipo. Esos son los principales objetivos del concurso escolar de agudeza matemática que organiza el IES La Florida, al que están convocados todos los estudiantes de Secundaria de los centros torreños y cuyo plazo de inscripción termina este 28 de enero.

Los equipos estarán formados por tres alumnos y se dividirán en dos categorías: nivel I para 1º, 2º o 3º de ESO; y nivel II para 4º de ESO, Ciclos Formativos o Bachillerato. De la fase inicial en los centros participantes saldrán los equipos representantes (dos equipos por centro, uno por cada categoría), que disputarán la gran final el 13 de marzo en el IES La Florida.

Los premios se otorgarán en bonos canjeables en comercios locales y serán 180 euros para cada equipo ganador, 90 euros para los segundos clasificados, 60 euros para los terceros y 30 euros para cuartos y quintos.

«La primera edición fue un éxito, con la participación de más de 200 escolares, y un objetivo cumplido de complementar la educación de nuestros jóvenes de una manera atractiva. Estamos convencidos que esta segunda repetirá esos grandes resultados», señala el alcalde Pedro José Noguera, que asistió el pasado miércoles 14 de enero a la presentación del concurso acompañado de la concejala de Educación, Manuela Sarabia.