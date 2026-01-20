El CEIP San Cristóbal da inicio a la III edición del proyecto ‘Vidas que se unen’

Comienza la III edición del proyecto intergeneracional ‘Vidas que se unen’, en el que colaboran el CEIP San Cristóbal, la Fundación Poncemar, Convive Fundacion Cepaim y el grupo de investigación ‘Educación, Calidad de Vida y Desarrollo’ de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Los participantes son personas mayores usuarias del centro de día Universidad de Poncemar y un grupo de niños y niñas de 5 años del citado colegio.

El proyecto tiene como objetivo fundamental trabajar la intergeneracionalidad y la interculturalidad abordando, en esta edición, áreas de trabajo como la estimulación de capacidades físicas y cognitivas de los participantes, las nuevas tecnologías, la identidad comunitaria y el envejecimiento.

La experiencia con este proyecto aprendizaje-servicio en las dos ediciones anteriores resultó enormemente satisfactoria y con gran expectación se inicia esta tercera andadura en la que esperan seguir rompiendo estereotipos y concienciado sobre la importancia del cuidado de todos los miembros de la comunidad, independientemente de su edad u origen.

El trabajo en principios y valores sobre el que se asienta este proyecto es evidente, pero además se alinea con el proyecto ‘Lorca Ciudad Amigable con las Personas Mayores’, con el que se une a la Red promovida por la Organización Mundial de la Salud, en la búsqueda de entornos y servicios para un envejecimiento activo y saludable.

El centro educativo, por su parte, presenta una larga trayectoria en participación comunitaria, trabajando desde su Proyecto Educativo principios y valores con el alumnado para contribuir a la formación integral para su futuro.

Hasta el mes de mayo, en sesiones quincenales, se irán abordando distintas temáticas en las que mayores y niños compartirán sabiduría, cariño, risas y experiencias inolvidables, porque no hay enseñanza más profunda que aquella que toca el corazón y este proyecto, sin duda, lo toca de lleno.