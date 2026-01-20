La bandera del CBM Nuestra Señora de La Fuensanta de La Algaida ondea en la NASA

En un hecho sin precedentes para la Región de Murcia, la bandera de un colegio público de La Algaida ha llegado al corazón del Centro Espacial Kennedy en Florida, sellando una colaboración histórica con los ingenieros que lanzan los cohetes al espacio.

Hay pasos que son pequeños para una persona, pero gigantes para un colegio. Así, el CBM Nuestra Señora de La Fuensanta hizo historia la pasada semana al lograr que su identidad oficial fuera recibida en las instalaciones del Kennedy Space Center de la NASA, en Estados Unidos.

Lo que comenzó como un proyecto escolar, que se gestó en verano, se ha transformado en una alianza internacional que ha cambiado la vida de los alumnos de Archena. Ahora, una imagen da la vuelta a la Región, mostrando a tres figuras clave del programa espacial estadounidense sosteniendo con orgullo la bandera del centro educativo murciano.

En la fotografía, frente al emblemático logo de la NASA, aparecen los protagonistas de esta alianza: a la izquierda, Jarrod Bales, especialista en Educación y Divulgación del Programa de Servicios de Lanzamiento (LSP); en el centro y a la derecha, los ingenieros espaciales y gerentes de misión Hamilton Fernández y Notlim, piezas fundamentales en el engranaje del Código VA-C de la agencia espacial.

Esta colaboración no se ha quedado solo en una foto. Durante meses, los ingenieros de la NASA estuvieron en contacto directo con el alumnado de La Algaida, enviando vídeos exclusivos sobre curiosidades espaciales y resolviendo las dudas de los pequeños aspirantes a astronautas.

Lanzamiento del cohete Falcon 9

El punto álgido de esta aventura se vivió cuando los estudiantes pudieron seguir en directo el lanzamiento del cohete Falcon 9, guiados por los conocimientos de sus nuevos mentores en Florida. Como gesto de profundo agradecimiento por esta labor de motivación científica, el centro envió su bandera hacia el complejo espacial, donde fue recibida como un símbolo de que el talento y la ilusión no tienen fronteras geográficas.

«Es un orgullo ver el nombre de nuestro pueblo y de nuestro colegio en un lugar donde se diseña el futuro de la humanidad», señalan desde el centro.

Este gesto no solo pone a La Algaida y a Archena en el mapa de la divulgación espacial, sino que sirve de inspiración para que los jóvenes murcianos vean que sus metas pueden estar, literalmente, en las estrellas.

La bandera del CBM Nuestra Señora de La Fuensanta ya no es solo un trozo de tela; es el testimonio de que, cuando la educación y la pasión se unen, no existe gravedad que pueda frenar los sueños de un niño y de todo un equipo docente que vuela siempre alto para conseguir lo mejor para sus alumnos.