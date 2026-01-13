El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)

Dentro del alumnado de atención a la diversidad encontramos aquellos que han sido diagnosticados por Salud Mental con Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). En el sistema educativo el TDAH se engloba dentro de los trastornos del aprendizaje. Son dificultades de aprendizaje asociadas al funcionamiento ejecutivo: atención, inhibición de conducta, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, fluidez verbal, planificación y organización. Hiperactividad. Impulsividad.

Podemos hablar de tres tipos:

TDA: trastorno por déficit de atención, subtipo inatento. La dificultad se encuentra principalmente en la capacidad de atención y concentración. Predominancia impulsividad e hiperactividad: en este caso la atención y concentración se encuentran más preservadas pero el niño mantiene una conducta impulsiva junto a hipercinesia. Combinado: la suma de inatención junto a la impulsividad e hiperactividad.

El niño o adolescente con TDAH no tiene un problema de inteligencia o de razonamiento, sino de organización y de autocontrol de la atención, la regulación emocional y de la conducta y dificultades en la relación social.

El TDAH puede detectarse en el niño a través de ciertos patrones conductuales y de funciones ejecutivas, entre estos destacamos los siguientes:

Con respecto al déficit de atención: el menor tendrá una alta dificultad en mantener la atención incluso en tareas de su propio interés. Comete errores por descuido, pierde objetos: sus gafas, libros de texto, lápices. Le cuesta encontrar cosas, pierde mucho tiempo buscando y no parece tener una organización mental en la búsqueda. Le cuesta seguir instrucciones. Evita tareas que requieran un esfuerzo mental sostenido. Sobre la hiperactividad: el menor se moverá constantemente, como si tuviera un motor interno activo continuamente. Presentará dificultad para jugar de forma relajada, puede hablar en exceso. Impulsividad: el niño responderá a preguntas antes de que se formulen por completo, tendrá dificultad para esperar turno, interrumpirá conversaciones y presentará dificultades en las relaciones sociales pues pueden parecer maleducados o decir cosas fuera de lugar. Tras el acto impulsivo suelen sentirse mal y disculparse, sienten que no han podido evitar realizar la conducta. Es una desobediencia involuntaria por lo que no hay que confundir el TDAH con otros trastornos donde la acción disruptiva se comete deliberadamente.

En la Región de Murcia existe un protocolo para la detección e intervención con el alumnado con posible TDAH. Este se realizar a través de una colaboración conjunta entre el sistema educativo y el sanitario. Cuando hay sospechas de que un menor pudiera tener TDAH, el orientador educativo realizará un informe de derivación a Salud Mental. El orientador recoge información del alumno, la familia y del entorno escolar, a través de una serie de entrevistas. Entre las pruebas que se le administra a la familia y al profesorado está la escala DuPaul donde se recoge información del hogar y del aula. Ambas escalas han de sobrepasar los puntos de corte para concluir que puede haber signos de TDAH.

Por último, voy a destacar un podcast que un servidor codirige junto a la poeta murciana María Sánchez. En el primer capítulo hablamos sobre el TDAH entrevistando a una alumna de bachillerato y a un profesor, ambos diagnosticados, junto a la orientadora del IES Saavedra Fajardo, que aporta su conocimiento experto en el asunto. Este es el enlace a dicho podcast: www.ivoox.com/player_ej_166051579_6_1.html?c1=b6493a.