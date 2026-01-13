Reservas de petróleo en Venezuela

Es un líquido aceitoso de color oscuro que se forma a partir de restos de plantas y animales antiguos transformados por presión y calor en el subsuelo terrestre durante millones de años. Está compuesto por hidrocarburos, junto con asfaltenos y resinas. Los hidrocarburos están formados por átomos de carbono e hidrógeno; de ellos se extraen, por ejemplo, el propano, el butano, la gasolina y el gasoil, y se usan como combustible, en plásticos y en disolventes. Los asfaltenos y resinas son los compuestos más pesados, muy viscosos; se usan en asfaltos, recubrimientos, adhesivos y materiales de construcción.

Es el petróleo tal como se extrae sin refinar. Puede ser ligero, que es líquido y fácil de refinar, o pesado, que necesita procesos más complejos.

Es la transformación del crudo en los productos útiles. Incluye procesos como destilación, eliminación de impurezas y mezclas.

Es una gigantesca cuenca sedimentaria de más de 55.000 kilómetros cuadrados (unas 5 veces la extensión de la Región de Murcia) situada en el centro‑este de Venezuela. Allí se acumularon durante millones de años restos de organismos marinos y vegetales que quedaron atrapados en sedimentos bajo condiciones de presión y temperatura ideales, transformándose en petróleo. Las placas tectónicas jugaron un papel clave, ya que al interaccionar la placa Sudamericana y las microplacas del Caribe se crearon sistemas montañosos como los Andes y también profundas cuencas sedimentarias. Estas estructuras crearon espacios donde el petróleo se acumuló en rocas porosas y quedó protegido por capas sellantes que impidieron su dispersión. El petróleo de esta zona es pesado y difícil de refinar. Otro depósito importante en Venezuela es la cuenca del Lago de Maracaibo, que contiene petróleo más ligero y accesible.

El petróleo de Venezuela está en la actualidad informativa, ya que la crisis política del país está afectando a cómo se controla y exporta. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, alrededor del 17 % del total. Esto la convierte en un país clave para la energía global, ya que el petróleo sigue siendo un recurso fundamental para el transporte, la industria y la economía. Gran parte de estas reservas se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco. Su geografía y geología únicas, con amplias cuencas sedimentarias formadas durante millones de años, favorecieron la acumulación de enormes cantidades de hidrocarburos.