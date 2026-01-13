Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convenio del muebleVivienda asequible MurciaConflictos en las aulasReal MadridGlobos de Oro
instagramlinkedin

Entre partículas

Reservas de petróleo en Venezuela

Buque petrolero en Venezuela

Buque petrolero en Venezuela

Antonio Guirao

Es un líquido aceitoso de color oscuro que se forma a partir de restos de plantas y animales antiguos transformados por presión y calor en el subsuelo terrestre durante millones de años. Está compuesto por hidrocarburos, junto con asfaltenos y resinas. Los hidrocarburos están formados por átomos de carbono e hidrógeno; de ellos se extraen, por ejemplo, el propano, el butano, la gasolina y el gasoil, y se usan como combustible, en plásticos y en disolventes. Los asfaltenos y resinas son los compuestos más pesados, muy viscosos; se usan en asfaltos, recubrimientos, adhesivos y materiales de construcción.

Es el petróleo tal como se extrae sin refinar. Puede ser ligero, que es líquido y fácil de refinar, o pesado, que necesita procesos más complejos.

Es la transformación del crudo en los productos útiles. Incluye procesos como destilación, eliminación de impurezas y mezclas.

Es una gigantesca cuenca sedimentaria de más de 55.000 kilómetros cuadrados (unas 5 veces la extensión de la Región de Murcia) situada en el centro‑este de Venezuela. Allí se acumularon durante millones de años restos de organismos marinos y vegetales que quedaron atrapados en sedimentos bajo condiciones de presión y temperatura ideales, transformándose en petróleo. Las placas tectónicas jugaron un papel clave, ya que al interaccionar la placa Sudamericana y las microplacas del Caribe se crearon sistemas montañosos como los Andes y también profundas cuencas sedimentarias. Estas estructuras crearon espacios donde el petróleo se acumuló en rocas porosas y quedó protegido por capas sellantes que impidieron su dispersión. El petróleo de esta zona es pesado y difícil de refinar. Otro depósito importante en Venezuela es la cuenca del Lago de Maracaibo, que contiene petróleo más ligero y accesible.

El petróleo de Venezuela está en la actualidad informativa, ya que la crisis política del país está afectando a cómo se controla y exporta. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, alrededor del 17 % del total. Esto la convierte en un país clave para la energía global, ya que el petróleo sigue siendo un recurso fundamental para el transporte, la industria y la economía. Gran parte de estas reservas se encuentra en la Faja Petrolífera del Orinoco. Su geografía y geología únicas, con amplias cuencas sedimentarias formadas durante millones de años, favorecieron la acumulación de enormes cantidades de hidrocarburos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents