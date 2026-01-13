Rimacuentos, para divertirnos mientras te lo cuento
La nena astuta
Mayte Muñoz Fortuny
En el monte me he encontrado
a un animal que me ha asustado.
No te acerques, ¡que grito!
No te conozco
y, por tanto, me piro.
Hoy os traigo un poema
que habla de protegerse
y de ser precavido
con quien no se conoce:
LA NENA ASTUTA
Un lobito muy zorro,
junto a un cortijo
se ha encontrado una niña
y así le dijo:
―Mi niña,
vente conmigo a mi viña
y te daré uvas y castañas.
Y respondió la niña:
―No, que me engañas.
LOPE DE VEGA
En la vida hay que aprender
a decir «no» sin miedo alguno
y a poner siempre límites
si no me siento seguro.
Mi familia y mis profes
me cuidan cada día.
Un policía también ayuda
si me pierdo algún día.
Si entro en una tienda
me pueden ayudar,
llaman por teléfono
y me vienen a buscar.
En la vida hay lobos
y también hay corderos,
pero si el lobo se viste de cordero,
¿cómo lo reconoceremos?
Por eso los mayores
nos pueden enseñar
qué hacer en esos casos
y cómo debemos actuar.
- A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
- En directo: Real Murcia-Hércules
- Cafés con mucha historia en Murcia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este domingo en la Región de Murcia?
- En directo: FC Cartagena-UD Ibiza
- Muere al caer con su coche al canal del Trasvase a la altura de Santomera
- Un conductor kamikaze provoca varios accidentes en cadena en la autovía de La Manga y sigue la marcha