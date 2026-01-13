En el monte me he encontrado

a un animal que me ha asustado.

No te acerques, ¡que grito!

No te conozco

y, por tanto, me piro.

Hoy os traigo un poema

que habla de protegerse

y de ser precavido

con quien no se conoce:

LA NENA ASTUTA

Un lobito muy zorro,

junto a un cortijo

se ha encontrado una niña

y así le dijo:

―Mi niña,

vente conmigo a mi viña

y te daré uvas y castañas.

Y respondió la niña:

―No, que me engañas.

LOPE DE VEGA

En la vida hay que aprender

a decir «no» sin miedo alguno

y a poner siempre límites

si no me siento seguro.

Mi familia y mis profes

me cuidan cada día.

Un policía también ayuda

si me pierdo algún día.

Si entro en una tienda

me pueden ayudar,

llaman por teléfono

y me vienen a buscar.

En la vida hay lobos

y también hay corderos,

pero si el lobo se viste de cordero,

¿cómo lo reconoceremos?

Por eso los mayores

nos pueden enseñar

qué hacer en esos casos

y cómo debemos actuar.