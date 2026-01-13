Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Convenio del muebleVivienda asequible MurciaConflictos en las aulasReal MadridGlobos de Oro
instagramlinkedin

Rimacuentos, para divertirnos mientras te lo cuento

La nena astuta

La nena astuta

La nena astuta / FREEPIK

Mayte Muñoz Fortuny

En el monte me he encontrado

a un animal que me ha asustado.

No te acerques, ¡que grito!

No te conozco

y, por tanto, me piro.

Hoy os traigo un poema

que habla de protegerse

y de ser precavido

con quien no se conoce:

LA NENA ASTUTA

Un lobito muy zorro,

junto a un cortijo

se ha encontrado una niña

y así le dijo:

―Mi niña,

vente conmigo a mi viña

y te daré uvas y castañas.

Y respondió la niña:

―No, que me engañas.

LOPE DE VEGA

En la vida hay que aprender

a decir «no» sin miedo alguno

y a poner siempre límites

si no me siento seguro.

Mi familia y mis profes

me cuidan cada día.

Un policía también ayuda

si me pierdo algún día.

Si entro en una tienda

me pueden ayudar,

llaman por teléfono

y me vienen a buscar.

En la vida hay lobos

y también hay corderos,

pero si el lobo se viste de cordero,

¿cómo lo reconoceremos?

Por eso los mayores

nos pueden enseñar

qué hacer en esos casos

y cómo debemos actuar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents