‘Murcia en tiempos de cavernas’ en el CEIP San Pedro de Las Palas

El pasado trimestre, los niños y niñas de Educación Infantil del CEIP San Pedro (Las Palas) tuvieron la oportunidad de viajar miles de años al pasado sin necesidad de máquina del tiempo. Bastaron unas cuantas mesas sensoriales, mucha imaginación y una tribu de pequeños exploradores dispuestos a todo para convertir el pabellón de Infantil en un poblado con cueva incluida.

El primer día, recibieron la visita del explorador Roco, que había recorrido miles de kilómetros, para que le ayudaran a descubrir quiénes vivían en las cuevas en esa época.

Para ello, debieron superar una serie de retos y así, a la vez, conseguir un carnet de explorador.

Para la actividad se llevó a cabo la elaboración de la indumentaria cavernícola: vestido, collares y adornos.

También tuvieron que excavar tesoros en mesas sensoriales llenas de arena, piedras y dinosaurios ( de plástico, por suerte).

Asimismo, fabricaron armas prehistóricas usando cartón, lana y mucha creatividad. Eso sí, tranquilidad: ningún mamut y tigre de diente de sable sufrió daños durante el proceso.

Otras de las actividades fueron una cueva a través del cubo montessori, la realización de pinturas rupestres o la búsqueda de información sobre los cavernícolas que vivieron en Murcia: Cueva de la Serreta, Mula, Calasparra, Cieza…

También se pudo vivir una particular excursión al Valle Perdido, un lugar mágico , en la que los alumnos tuvieron que enfrentarse a un reto especial: encontrar un huevo de dinosaurio.

La emoción creció cuando llegó el momento de convertirse en trogloditas oficiales, con disfraces hechos por los propios alumnos y con ayuda de las ‘seños’, por supuesto.

Vestidos de ‘pieles’, collares de cuentas gigantes y peinados dignos de una expedición cavernícola se reunieron para bailar el unga balunga, demostrando que los alumnos no solo conocen la Prehistoria, ¡sino que también la viven!

Los retos no fueron fáciles: desde ‘encender fuego’ con pintura diluida y una pajita, para practicar el soplo, hasta cazar un mamut o tigre de diente de sable…. Pero, gracias al trabajo en equipo, la curiosidad y unas cuantas risas, los pequeños exploradores consiguieron superar todos los retos.

Finalmente, recibieron sus merecidisimos carnet de explorador, por su valentía, creatividad y ganas de aprender.

En definitiva, se trató de una experiencia tan divertida como educativa. Un viaje a la Prehistoria donde los alumnos del centro no solo descubrieron cómo vivían nuestros antepasados, sino también que aprender puede ser una aventura.