Educación invierte 1,3 millones en la ampliación del colegio Virgen de la Vega de Cobatillas

El colegio Virgen de la Vega de Cobatillas contará con un nuevo pabellón de Educación Infantil que supondrá una inversión de más de 1,3 millones de euros, según anunció el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, que visitó el centro educativo junto con la concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López.

La ampliación del colegio contempla la construcción de un pabellón que ocupará una superficie de 600 metros cuadrados con seis aulas de Educación Infantil, tres aseos, dos aulas de desdoble, un aula polivalente, aseos para docentes y porche exterior de 64 metros cuadrados. Además, se reordenarán los espacios de pistas deportivas y patios de recreo.

El nuevo pabellón tendrá climatización y se instalarán placas fotovoltaicas con el fin de que sea una infraestructura sostenible y se ahorre en la factura eléctrica.

El proceso de licitación de las obras ya ha finalizado y se han presentado ocho empresas para la construcción del nuevo equipamiento. Está previsto que las obras comiencen en el primer semestre del año y tienen un plazo de ejecución de 18 meses.

Víctor Marín explicó que «este pabellón modernizará este centro educativo, dará respuesta a la demanda de escolarización de la zona y además permitirá retirar las aulas modulares que tiene el centro en la actualidad».

El consejero conoció, durante su visita al colegio Virgen de la Vega, la actividad ‘Kick ball’, que forma parte de la liga deportiva con diferentes juegos que desarrolla el colegio.

El centro fue premiado en los años 2021 y 2024 en el concurso ‘Educando en igualdad’, y recibió el pasado año el segundo premio de los Proyecto de Innovación Educativa por su iniciativa ‘La Vega League’.

El colegio se construyó en 1973 y ocupa una parcela de 6.142 metros cuadrados. En la actualidad tiene 277 alumnos y 30 docentes.

La ampliación de este centro es una apuesta decidida del Gobierno regional por la mejora de las infraestructuras educativas, con la inversión, el pasado año de 34 millones de euros en la puesta en funcionamiento de los nuevos colegios de La Aljorra (Cartagena) y el Sagrado Corazón (Librilla), las ampliaciones del colegio de Almendricos (Lorca), la Escuela de Hostelería de Cartagena, el IES Las Salinas del Mar Menor (Cartagena), el colegio Petra Sánchez (Los Alcázares) y el IES Mar Menor (San Javier).

Asimismo, el pasado año se invirtieron 12 millones en la mejora de la eficiencia energética, el cambio de cubiertas, la instalación de placas solares y la rehabilitación de edificios educativos; se destinaron 4 millones de euros a la construcción y ampliación de escuelas infantiles municipales y la adecuación de aulas de 2-3 años en colegios públicos; y se adaptaron espacios para destinarlos a comedores en 17 centros educativos.