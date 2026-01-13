‘Cuentacuentos en familia’ fomenta los valores y la cultura desde la infancia

El Ayuntamiento de Cehegín, a través de las concejalías de Cultura y Familia que dirigen Lolo García y Ana Plasencia, presentó el programa ‘Cuentacuentos en Familia’, una iniciativa cultural dirigida a niños de hasta 9 años acompañados por un adulto, que se desarrollará a lo largo de todo el año tanto en el casco urbano como en distintas pedanías del municipio. Es gratuito y sin inscripción previa.

La presentación corrió a cargo de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto a Juani Guillén, en representación de la empresa encargada de llevar a cabo las sesiones, quienes destacaron la importancia de este proyecto como herramienta educativa y de ocio familiar, orientada a la transmisión de valores fundamentales a través de la narración oral.

Las sesiones tendrán lugar a las 17.30 horas en el Centro Cultural Adolfo Suárez, con el siguiente calendario temático: autoaceptación y autoestima (14 de enero); amistad y apertura hacia lo diferente (11 de febrero); el valor de ser uno mismo (11 de marzo); la magia de los libros (8 de abril); historias que nacen en familia (13 de mayo); medio ambiente (10 de junio); valentía y misterio (14 de octubre); tolerancia y derechos (11 de noviembre); Navidad (9 de diciembre).

Además, el programa se extenderá a las pedanías, también a las 17.30 horas. En la pedanía de Valentín se realizarán: el valor de ser uno mismo (25 de marzo); Historias que nacen en familia (25 de mayo) y Valentía y misterio (28 de octubre).

En la pedanía de Canara serán la magia de los libros (22 de abril); medio ambiente (11 de junio) y tolerancia y derechos (25 de noviembre).

Por último, en Cañada de Canara se celebra uno dedicado a la paz, que tendrá lugar el 23 de septiembre.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este programa busca acercar la cultura a las familias, fomentar la lectura desde edades tempranas, el uso de la Biblioteca Municipal y crear espacios de encuentro intergeneracional, apostando por una oferta cultural inclusiva y descentralizada.

El Ayuntamiento de Cehegín invita a todas las familias del municipio a participar en esta propuesta gratuita, pensada para aprender, disfrutar y compartir historias que transmiten valores esenciales para el desarrollo personal y social de los más pequeños.