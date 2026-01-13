Cortometrajes contra el acoso escolar en Mazarrón

El acoso escolar es un problema persistente que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo, impactando su bienestar emocional y académico.

Abordar el acoso escolar desde la perspectiva policial no solo contribuye a la seguridad de los estudiantes, sino que también fomenta una cultura de respeto y convivencia en el entorno escolar.

El pasado viernes se inauguró el I Concurso de Cortometrajes ‘Prevención del Acoso Escolar y Ciberacoso en Menores’, una iniciativa dirigida al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria con la finalidad de concienciar y sensibilizar a los jóvenes sobre las repercusiones del acoso y la violencia entre iguales.

Este concurso es organizado por el Ayuntamiento de Mazarrón, en colaboración con la Unidad de Educación Vial y Agente Tutor de la Policía Local, formando parte de las acciones de prevención y concienciación que se llevarán a cabo durante el curso escolar 2025/2026.

Al acto de presentación asistieron el comisario jefe de Policía Local, Alberto Zomeño, los policías tutores Magdalena Valverde y Javier Carrión, junto con el primer teniente de alcalde y concejal de Policía, Jesús García, la concejal de Educación, Silvia García, y Soledad Sola, docente del IES Antonio Hellín.

En este marco, la Concejalía de Sanidad y los Policías Tutores ofrecerán charlas informativas en los centros educativos sobre la prevención del ciberacoso y el uso responsable de las redes sociales.

Podrán participar en esta convocatoria todos los alumnos y alumnas que cursen desde 1º a 4º de ESO en los centros educativos no universitarios del municipio.

Los participantes deberán elaborar un cortometraje, diseñado y dirigido por ellos mismos con el apoyo de sus profesores, promoviendo así su involucración directa en una campaña de sensibilización creada por jóvenes y para jóvenes.

Los cortometrajes presentados deberán abordar la temática de la prevención del acoso escolar y el ciberacoso desde una perspectiva positiva, creativa y educacional, haciendo hincapié en el respeto, la diversidad, la resistencia a la presión grupal y las consecuencias de este tipo de conductas.

Un jurado técnico será responsable de evaluar las obras presentadas, considerando criterios como la originalidad, la calidad técnica y artística, el trabajo en equipo y el impacto del mensaje transmitido.

Los vídeos finalistas serán difundidos a través de las plataformas digitales del Ayuntamiento de Mazarrón y de la Policía Local, y las obras más destacadas recibirán premios en forma de vales canjeables en comercios locales, que se entregarán en la ceremonia de premios el próximo 30 de mayo de 2026 en la Casa de la Cultura de Mazarrón.