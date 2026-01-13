El concurso ‘Mi pueblo, Europa’ reúne a más de 2.500 escolares

Más de 2.500 escolares de la Región de Murcia participaron en la XXIV edición del concurso de dibujo ‘Mi pueblo, Europa’, una iniciativa educativa que en 2025 alcanzó su vigésima cuarta edición y que tiene como objetivo fomentar entre el alumnado el conocimiento de la Unión Europea y la importancia de pertenecer a ella.

El concurso pretende que los escolares comprendan el papel de la Unión Europea, conozcan sus instituciones y los territorios que la integran, así como la repercusión que su pertenencia tiene en sus municipios y en su vida cotidiana.

Para ello, previamente al certamen, los centros participantes contaron con recursos educativos sobre la Unión Europea, tanto en formato ‘online’ como en material impreso, que sirvieron de apoyo al trabajo en el aula.

A través de sus dibujos, los estudiantes plasmaron su visión de Europa desde su realidad más cercana, reflejando valores como la unidad en la diversidad, la convivencia, la ausencia de fronteras y la paz.

En la convocatoria de 2025 participaron 25 centros escolares de Educación Infantil y Primaria de Alcantarilla, Alguazas, Blanca, Cartagena (casco urbano y Molinos Marfagones), Cehegín, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, Lorca (casco urbano y Morata), Murcia (El Esparragal, Espinardo, Sangonera la Verde y Torreagüera (Murcia), y San Javier.

El acto de entrega de premios, consistentes en material didáctico y educativo, se celebrará con motivo del Día de Europa, la primera semana de mayo.

En cada categoría se ha concedido un primer, segundo y tercer premio, así como un premio especial para alumnado con necesidades educativas especiales. Además, los dibujos finalistas ilustran el Calendario ‘Mi pueblo, Europa’ de este año.

En Educación Infantil, el 1º premio ha sido para Jacobo Martínez Victoria, del CEIP Alfonso X El Sabio (Lorca); el 2º premio para Paula Furió Jiménez, del Colegio Salesiano San Juan Bosco (Cartagena); el 3º premio para Alma Durán Ponce, del CEIP Virgen de las Maravillas (Cehegín); y el premio especial ha sido para Lucas Angosto Giménez, del Colegio Miralmonte (Cartagena).

En 1º y 2º de Educación Primaria, el 1º premio se ha otorgado a Carmen Costa Egea, del Colegio San Francisco de Asís (Lorca); el 2º premio a Marco Egea Jiménez, del CES Vega Media (Alguazas); el 3º premio, a Carmen Molina Hernández, del CEIP Jara Carrillo (Alcantarilla); y el premio especial a Mariam En Rachdi Rachdi, del CEIP San Juan (Morata, Lorca).

En 3º y 4º de Educación Primaria, el 1º premio se ha otorgado a Kamar Ourkia, del CEIP San Félix (Cartagena); el 2º premio a Pascual Saorín López, del CEIP San José Obrero (Cieza); el 3º premio ha sido para Isabella Oliva Ibáñez, del CEIP Ntra. Sra. de los Ángeles (El Esparragal, Murcia); y el premio especial, para Brenda Guzmán Ardaya, del CEIP San Juan (Morata, Lorca).

En 5º y 6º de Educación Primaria, el 1º premio ha recaído en Marcos García Torres, del Colegio Miralmonte (Cartagena); el 2º premio ha sido para Alicia Almagro Molina, del CEIP Cristo del Consuelo (Cieza); el 3º premio para Cloe Torregrosa Sánchez-Osorio, del CEP Antonio de Ulloa (Cartagena); y el premio especial para Francisco Antonio Soler Marín, del CEIP Ángel Zapata (Torreagüera, Murcia).