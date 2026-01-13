Direcmur / Innovaedum
EL CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca pone fin al trimestre con una carrera San Silvestre
El Colegio Público Nuestra Señora de la Arrixca celebró con gran ilusión su primera carrera de San Silvestre, una actividad que puso el broche final al trimestre a través del deporte y la convivencia. La iniciativa tuvo como objetivo principal trabajar con el alumnado la transferencia del deporte a la vida cotidiana, fomentando hábitos saludables, el esfuerzo personal y el disfrute de la actividad física en comunidad.
En la carrera participaron todos los alumnos y alumnas del centro, desde los 3 hasta los 12 años, organizados en distintas tandas adaptadas a sus edades: primero Infantil, después primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto de Primaria. Como cierre, se vivió un momento especialmente emotivo con la carrera conjunta de familias y profesorado, donde padres, madres y docentes del claustro compartieron zancadas y sonrisas.
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, que facilitó el corte de la calle, el recorrido salió del centro educativo, desde la calle Alonso Espejo hasta el Parque de la Guardia Civil y regreso. Esta experiencia permitió al alumnado sentirse protagonista de una auténtica San Silvestre, similar a la que muchos vivirían el 31 de diciembre en su ciudad o municipio, reforzando la motivación, la convivencia y el valor del deporte como elemento de unión.
- A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
- En directo: Real Murcia-Hércules
- Cafés con mucha historia en Murcia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este domingo en la Región de Murcia?
- En directo: FC Cartagena-UD Ibiza
- Muere al caer con su coche al canal del Trasvase a la altura de Santomera
- Un conductor kamikaze provoca varios accidentes en cadena en la autovía de La Manga y sigue la marcha