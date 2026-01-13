EL CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca pone fin al trimestre con una carrera San Silvestre

El Colegio Público Nuestra Señora de la Arrixca celebró con gran ilusión su primera carrera de San Silvestre, una actividad que puso el broche final al trimestre a través del deporte y la convivencia. La iniciativa tuvo como objetivo principal trabajar con el alumnado la transferencia del deporte a la vida cotidiana, fomentando hábitos saludables, el esfuerzo personal y el disfrute de la actividad física en comunidad.

En la carrera participaron todos los alumnos y alumnas del centro, desde los 3 hasta los 12 años, organizados en distintas tandas adaptadas a sus edades: primero Infantil, después primero y segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto de Primaria. Como cierre, se vivió un momento especialmente emotivo con la carrera conjunta de familias y profesorado, donde padres, madres y docentes del claustro compartieron zancadas y sonrisas.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, que facilitó el corte de la calle, el recorrido salió del centro educativo, desde la calle Alonso Espejo hasta el Parque de la Guardia Civil y regreso. Esta experiencia permitió al alumnado sentirse protagonista de una auténtica San Silvestre, similar a la que muchos vivirían el 31 de diciembre en su ciudad o municipio, reforzando la motivación, la convivencia y el valor del deporte como elemento de unión.