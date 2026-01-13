18 centros de la Región, reconocidos por Unicef

Unicef España ha reconocido a 18 centros educativos de la Región de Murcia como referentes en educación en derechos de infancia. Este curso se suman a esta distinción el CEIP Luis Costa de Murcia y los colegios Virgen del Pasico y Pasico II de Torre Pacheco, junto a los 16 que ya tenían esta distinción.

Cerca de 7.400 alumnos y 700 docentes pertenecen a estas comunidades educativas en la Región, con el compromiso de impulsar y defender los derechos de la infancia a través de la educación.

Unicef, a través de una convocatoria anual dirigida a todos los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria, reconoce a colegios e institutos que trabajan la educación desde una óptica de derechos de infancia. A través de este programa, en colaboración con la Consejería de Educación y Formación Profesional, se hace efectiva la Convención sobre los Derechos del Niño en el ámbito educativo.

Los centros que forman parte llevan a cabo proyectos que mejoran la vida de la infancia a través de la innovación educativa y trabajan con el alumnado sus derechos y las situaciones que viven niños como ellos en otros territorios.

Los centros de la Región de Murcia que cuentan con este reconocimiento son: CEIP Alejandro Valverde, Colegio Herma, CEIP La Arboleda, CEIP Andrés Baquero, CEIP María Maroto, CEIP La Cruz (El Esparragal), CEIP Luis Costa y el IES Licenciado Francisco Cascales, en Murcia; CEIP Luis Calandre de Cartagena, CEIP Obispos García Ródenas de Bullas, IES SANJE de Alcantarilla, CEIP Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra, Colegio San Agustín de Fuente Álamo, CEIP Virgen de las Maravillas de Cehegín, CEIP Severo Ochoa de San Javier, CEIP Nuestra Señora de los Remedios de Albudeite y los colegios de Torre Pacheco Virgen del Pasico y Pasico II.

A nivel nacional, 286 centros educativos cuentan con el reconocimiento de Unicef, en los que estudian 157.600 alumnos y trabajan 14.000 docentes. Este año han recibido el reconocimiento por primera vez 116 centros de todo el país.

El programa establece tres niveles de reconocimientos para los centros referentes en educación en derechos de infancia, en función del grado de incorporación de la Convención que logren acreditar. Cada centro educativo está acompañado, durante todo el proceso, por un asesor o asesora de educación en derechos de infancia de Unicef que les proporciona información y herramientas en función de sus necesidades.

A través de este programa, Unicef ofrece formación en derechos de infancia al profesorado, impulsando además mecanismos de participación infantil y adolescente en el centro educativo. Junto a ello, fomenta la creación de espacios de protección y bienestar del alumnado, así como la mejora del clima escolar mediante la convivencia y la cohesión de la comunidad educativa.

La educación en derechos de la infancia es importante, ya que fortalece una cultura de respeto, igualdad y protección desde edades tempranas, pues, una vez que los niños y niñas conocen sus derechos, desarrollan su pensamiento crítico y la capacidad para reconocer situaciones injustas. Además, se generan ciudadanos más conscientes, se previenen abusos y se fomenta una convivencia más democrática y solidaria.