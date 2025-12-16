El colegio Las Esperanzas de San Pedro del Pinatar acogió la semana pasada la presentación del proyecto de innovación educativa de aprendizaje ‘Tejiendo Lazos’, aprobado por la Consejería de Educación y en el que participan 15 centros educativos de toda la Región este curso.

La concejala de Educación y Mayores, María Dolores Nieto, agradeció la iniciativa de los centros Los Pinos y Las Esperanzas, que se han sumado a este programa en el que, a través de diferentes talleres intergeneracionales, se busca el aprendizaje conjunto de niños y mayores en diferentes áreas, como el ejercicio físico, la música, la comunicación o la literatura.

Este programa se desarrollará con mayores voluntarios, los lunes por la mañana, a partir del mes de enero, y los interesados pueden inscribirse a través del teléfono de la concejalía de Mayores: 669497743.

‘Tejiendo Lazos’ busca espacios de encuentro entre niños y mayores | RECURSO GRÁFICO: FREEPIK

La directora del CEIP Las Esperanzas, Verónica Prieto, y la jefa de Estudios del CEIP Los Pinos, Marina Cañizares, explicaron que se realizarán talleres desde finales de enero hasta mayo, que versarán sobre psicomotricidad, radio, juegos y cuentacuentos, poesías y refranes, baile o coro, entre otros.

El programa concluirá en el mes de junio con un concierto en el que participarán tanto los escolares como los mayores inscritos en el programa, que se celebrará en el parque de La Aduana.

Al acto de presentación acudieron los presidentes de los Hogares de San Pedro del Pinatar y Lo Pagán, Charo Andreu y Vicente Minguito, respectivamente, así como la presidenta de la Asociación de Amas de Casa, Inmaculada Borbolla, quienes valoraron esta propuesta intergeneracional que busca espacios de convivencia y aprendizaje .