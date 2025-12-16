Poema de Navidad

Ya se acerca la Navidad,

Y un bonito poema

Nos puede alegrar:

Hay un niño que dicen...

Gloria Fuertes

Hay un Niño que dicen

que llora música.

¡Vamos a verle todos

con aleluya!

Hay un Niño nacido.

¡Qué resplandores!

¡Vamos a verle todos

no sea que llore!

¡Hay un Niño con alas

en el pesebre...!

Vamos a ir despacio

para que no se vuele.

Ya se acerca la Navidad,

y un niño chiquitito

nos quiere visitar.

Ese niño

que cada diciembre

nace el día de Navidad.

Yo le hice un dibujo

lleno de colores;

me quedó bonito,

para el niño chiquito.

Lo pondré en el Belén,

junto al nacimiento,

para que lo alegre

y lo ponga recontento.

En casa nos reuniremos,

por fin todos juntos.

¡Qué noche más alegre,

qué noche más buena:

la Nochebuena!

Cantaremos villancicos,

y aunque cantemos desafinando,

las risas irán brotando

de nuestra boca en Nochebuena.

Fuera hace frío

Y yo me abrigo

Muchas luces

Iluminan la noche

La gente pasea

Y de tantos colores se marea

Muchos van con prisas

Yo voy a mi ritmo

Embelesada y contenta.

En la calle hay muchas casetas

Y la gente lleva montones de bolsas

Entonces, hago una foto fija

Y paro el tiempo unos momentos.

Capto la alegría de fondo

Que hay en cada uno.

Esa que no se llena con regalos

Ni con cenas,

Ni con luces, ni casetas.

Pues la alegría nace del corazón

No del exterior.

Nace de reunirnos y de mirarnos,

De sonreírnos y de querernos.

Y cuando suelto el reloj

Y lo vuelvo a dejar andar

Solo pido que, cuando acabe

la Navidad,

Quede algo de esa alegría

Durante el resto del año.

Pues Navidad es Nacimiento

Y el nacimiento es algo intimo

que surge del interior.

¡Feliz Nacimiento,

Feliz estar contento,

todo el año completo!

¡FELIZ NAVIDAD!