Rimacuentos, para divertirnos mientras te lo cuento
Poema de Navidad
Mayte Muñoz Fortuny
Ya se acerca la Navidad,
Y un bonito poema
Nos puede alegrar:
Hay un niño que dicen...
Gloria Fuertes
Hay un Niño que dicen
que llora música.
¡Vamos a verle todos
con aleluya!
Hay un Niño nacido.
¡Qué resplandores!
¡Vamos a verle todos
no sea que llore!
¡Hay un Niño con alas
en el pesebre...!
Vamos a ir despacio
para que no se vuele.
Ya se acerca la Navidad,
y un niño chiquitito
nos quiere visitar.
Ese niño
que cada diciembre
nace el día de Navidad.
Yo le hice un dibujo
lleno de colores;
me quedó bonito,
para el niño chiquito.
Lo pondré en el Belén,
junto al nacimiento,
para que lo alegre
y lo ponga recontento.
En casa nos reuniremos,
por fin todos juntos.
¡Qué noche más alegre,
qué noche más buena:
la Nochebuena!
Cantaremos villancicos,
y aunque cantemos desafinando,
las risas irán brotando
de nuestra boca en Nochebuena.
Fuera hace frío
Y yo me abrigo
Muchas luces
Iluminan la noche
La gente pasea
Y de tantos colores se marea
Muchos van con prisas
Yo voy a mi ritmo
Embelesada y contenta.
En la calle hay muchas casetas
Y la gente lleva montones de bolsas
Entonces, hago una foto fija
Y paro el tiempo unos momentos.
Capto la alegría de fondo
Que hay en cada uno.
Esa que no se llena con regalos
Ni con cenas,
Ni con luces, ni casetas.
Pues la alegría nace del corazón
No del exterior.
Nace de reunirnos y de mirarnos,
De sonreírnos y de querernos.
Y cuando suelto el reloj
Y lo vuelvo a dejar andar
Solo pido que, cuando acabe
la Navidad,
Quede algo de esa alegría
Durante el resto del año.
Pues Navidad es Nacimiento
Y el nacimiento es algo intimo
que surge del interior.
¡Feliz Nacimiento,
Feliz estar contento,
todo el año completo!
¡FELIZ NAVIDAD!
