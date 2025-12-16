María Talaya presenta ‘Las notas del Reino Blanco’, nuevo libro de literatura infantil

María Talaya Meseguer presenta su libro de literatura infantil Las notas del Reino Blanco, que llega para ampliar el universo narrativo de El Reino de la Música, una obra publicada el año pasado y en la que buscaba transportarnos a un mundo donde la armonía lo envuelve todo, hasta que su propio sonido amenaza el equilibrio del reino. A través de una aventura coral, los personajes descubren que cada silencio, cada ritmo y cada emoción cumplen una función imprescindible. El relato introduce de forma natural conceptos musicales básicos, como la duración, y pone el acento en valores como el trabajo en equipo, la empatía y la gestión de las emociones, mostrando que la diversidad y la colaboración son la base de cualquier creación colectiva.

En Las notas del Reino Blanco sitúa al lector en un lugar donde el color, a excepción del blanco, ha desaparecido y el silencio y el aburrimiento dominan el paisaje. La princesa Blanca emprende un viaje para recuperar el color de su reino, comprendiendo que desde la música se puede encontrar el color, la alegría y la armonía. El cuento invita a reflexionar sobre la importancia de la escucha, el valor de cada individuo y la cooperación como motor del aprendizaje, acercando a los más pequeños al mundo musical desde una perspectiva emocional, poética y sensible.

En este caso, el parámetro trabajado es la altura, ligando la escala musical con la secuencia cromática del arcoíris, utilizada en instrumentos novedosos de aula como las campanitas, boomhackers, metalonotas...

Los cuentos de María Talaya Meseguer persiguen una serie de objetivos pedagógicos claros, adaptados a las primeras etapas educativas: iniciar a la infancia en el lenguaje musical de manera lúdica y accesible, familiarizando a los niños y niñas con el sonido, el silencio, el ritmo y la escucha; desarrollar la educación emocional, favoreciendo el reconocimiento y la expresión de emociones como la alegría, la tristeza, la frustración o la calma; fomentar valores sociales como la cooperación, el respeto, la empatía y el trabajo en equipo, mostrando la importancia de cada individuo dentro del grupo; estimular la creatividad y la imaginación, utilizando la fantasía como herramienta para el aprendizaje significativo; promover la atención y la escucha activa, habilidades fundamentales tanto en el ámbito musical como en el desarrollo personal y académico, y favorecer la lectura compartida en familia y en el aula, fortaleciendo el vínculo entre adultos y niños a través del cuento.