EL IES José Planes frente al reto digital

Con la llegada de las vacaciones, especialmente las navideñas, se abre una oportunidad valiosa —y cada vez más necesaria— para reflexionar sobre nuestra relación con la tecnología. Para jóvenes y educadores, pero también para las familias, este paréntesis en la rutina escolar invita a detenerse, mirar alrededor y preguntarse si estamos usando las herramientas digitales de forma consciente o si, por el contrario, nos están usando a nosotros.

Las cenas, comidas y fiestas propias de estas fechas son momentos privilegiados para el encuentro. Sin embargo, no es raro ver mesas compartidas donde cada comensal está, en realidad, en otro lugar: mirando una pantalla. Desconectar no significa demonizar la tecnología, sino aprender a ponerla en su sitio. Usarla bien implica saber cuándo apagarla.

En este contexto, resulta especialmente significativo el trabajo realizado la pasada semana en el Instituto de Educación Secundaria José Planes, en Espinardo (Murcia).

Durante dos días se llevaron a cabo talleres sobre el buen uso de las tecnologías y las redes sociales, impartidos de forma altruista por el criminólogo y policía tutor Pascual Muñoz. La iniciativa contó con jóvenes motivados por aprender y docentes comprometidos en buscar temas de interés real para su alumnado. Todo ello pese al esfuerzo añadido que suponía encajarlo en un calendario marcado por exámenes finales y horarios ajustados. Aun así, hubo espacio para compartir impresiones, dudas y reflexiones, demostrando que cuando el tema importa, la comunidad educativa responde.

Uno de los asuntos que más debate genera actualmente es la edad de acceso a las redes sociales. Australia ha marcado un hito al anunciar que los menores de 16 años no podrán tener acceso a estas plataformas. La medida ha abierto una intensa controversia internacional. En España, expertos ya comienzan a plantear respuestas a este desafío, explorando fórmulas como el uso del DNI electrónico o sistemas de verificación por clave para garantizar, en un futuro, un acceso más responsable. No se trata solo de prohibir, sino de proteger y educar.

Las familias juegan un papel insustituible. Acompañar a los hijos e hijas en su camino digital no puede hacerse desde la ignorancia. Es necesario conocer las plataformas que usan, los contenidos que consumen y las dinámicas que se generan en ellas. Dar un móvil o una tableta como «chupete digital» para calmar, entretener o ganar tiempo es una solución cómoda a corto plazo, pero problemática a largo. Establecer límites, horarios, espacios sin pantallas y, sobre todo, dialogar, son claves para un uso saludable.

Estas vacaciones pueden ser el momento perfecto para ensayar pequeños cambios: móviles fuera de la mesa, conversaciones sin interrupciones, tiempo compartido sin notificaciones.