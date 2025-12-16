‘Érase una vez un Comercio’ llega a 940 escolares

El programa educativo ‘Érase una vez un Comercio’, impulsado por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través de la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, ha llegado este año a 940 alumnos de 12 colegios de la Región de Murcia, lo que supone 300 escolares más en el programa que en 2024. La iniciativa, que cumple su segunda edición, tiene como objetivo principal el de acercar a los más jóvenes de la Comunidad los valores que conlleva realizar las compras en comercios de proximidad.

«‘Érase una vez un Comercio’ enseña a los más pequeños qué hace que un comercio local sea tan especial y les acerca a las tiendas y a los comerciantes de sus municipios», explicó la consejera Marisa López Aragón durante la celebración del Día del Comercio Local en Las Torres de Cotillas, junto con 230 alumnos de los colegios Maestro Jesús Ferrer, San José y Divino Maestro, pertenecientes a la citada localidad.

Durante la jornada se llevaron a cabo diferentes actividades formativas, entre las que se encontró la dinámica ‘Ventajas del comercio de proximidad’, pero también la elaboración de murales y la sesión ‘Un día en mi comercio de proximidad’, impartida por la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Las Torres de Cotillas, Mari Carmen Ballester.

Tras la finalización de la jornada se llevó a cabo un sorteo de dos cheques regalo por valor de 50 euros en juego entre los alumnos que formaron parte de otra actividad: ‘El comercio escondido’.

En este sentido, la consejera López Aragón destacó que «hoy es un día muy especial para celebrar juntos el valor del comercio local, una jornada que nos reúne para recordar el papel de quienes dan vida a nuestros barrios y ciudades», y añadió, asimismo, que «en el Gobierno regional estamos muy comprometidos con los comerciantes, porque cada uno de ellos es un héroe, que trabaja y lucha por seguir abriendo su establecimiento cada día».

El programa, desarrollado entre los meses de septiembre y diciembre, ha contado, además de con los tres centros torreños presentes en el acto de la semana pasada, con la participación de los colegios Jara Carrillo, Las Tejeras y Jacinto Benavente, de Alcantarilla; los centros San José de Calasanz, La Paz y La Inmaculada, de Yecla; y Miguel Medina, Emilio Candel y Río Segura, de Archena.

El Gobierno regional ha impulsado este año ayudas destinadas a los autónomos comerciantes, con un presupuesto de 2,7 millones de euros, ayudas directas para hacer frente a gastos ordinarios, modernizar y fortalecer su actividad. «El objetivo del Gobierno regional es aliviar la presión fiscal que soportan los autónomos por parte del Gobierno central y facilitarles el día a día sin añadirles más obstáculos», concluyó la consejera López Aragón.

Es importante que los niños aprendan el valor que tiene comprar en comercios de proximidad, ya que les ayuda a comprender que sus decisiones de consumo pueden fortalecer la economía del barrio y servir, asimismo, para reducir el impacto ambiental, entre otras ventajas. Ser conscientes de estos valores desde pequeños promueve la responsabilidad social y forma ciudadanos comprometidos con su comunidad.