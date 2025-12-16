Diez historias de ciencia en 2025

Cada año, la prestigiosa revista científica Nature publica su lista ‘Nature’s 10’, que es una selección editorial de las diez personas que han tenido una influencia importante en la ciencia. No se trata de premios ni rankings, sino de un retrato de historias humanas que hay detrás de avances y descubrimientos científicos, decisiones políticas y desarrollos tecnológicos clave.

La edición de 2025 reúne a exploradores, innovadores en medicina, expertos en salud pública, referentes en inteligencia artificial y defensores de la integridad científica, mostrando cómo la investigación y el conocimiento científico influyen de forma directa en la sociedad y ayudan a construir nuestro futuro colectivo.

SUSAN MONAREZ: GUARDIANA DE LA SALUD PÚBLICA

Microbióloga e inmunóloga que defendió políticas basadas en evidencia científica enfrentándose a presiones políticas para proteger la ciencia pública.

ACHAL AGRAWAL: DETECTIVE DE INTEGRIDAD CIENTÍFICA

Científico de datos que desenmascaró irregularidades académicas en la India, impulsando reformas en la evaluación de las universidades.

TONY TYSON: VISIONARIO DEL COSMOS

Físico fundamental para la apertura del Observatorio Vera Rubin, un nuevo telescopio que permitirá explorar el universo con gran detalle.

PRECIOUS MATSOSO: ARQUITECTA DE UN TRATADO PANDÉMICO

Lideró negociaciones para establecer el primer tratado mundial de preparación ante pandemias, fortaleciendo la cooperación sanitaria global.

SARAH TABRIZI: AVANCE CONTRA EL HUNTINGTON

Neuróloga que contribuyó a una terapia que ralentiza la progresión de la enfermedad de Huntington, un hito en enfermedades neurodegenerativas.

MENGRAN DU: EXPLORADORA DE LAS PROFUNDIDADES

Geocientífica que lideró inmersiones a unos 9.000 metros bajo el mar, revelando ecosistemas nunca antes documentados.

LUCIANO MOREIRA: INNOVADOR CONTRA EL DENGUE

Investigador brasileño que produce mosquitos para reducir la transmisión de dengue y otras enfermedades infecciosas.

LIANG WENFENG: DISRUPTOR EN IA

Empresario chino que sorprendió al mundo con DeepSeek, un modelo de inteligencia artificial potente y accesible.

YIFAT MERBL: REVELADORA DE NUEVAS DEFENSAS INMUNES

Bióloga que descubrió un nuevo papel de los proteasomas en la creación de péptidos antimicrobianos del sistema inmune.

KJ MULDOON: SÍMBOLO DE LA MEDICINA DE PRECISIÓN

Bebé que recibió la primera terapia CRISPR hiperpersonalizada, abriendo un nuevo capítulo en tratamientos genéticos.