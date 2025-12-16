‘Cuento de Navidad’: Aprender a valorar, compartir y transformarnos

Ebenezer Scrooge es un hombre avaro y solitario, atrapado en el frío de su propio corazón, ajeno al afecto, la solidaridad y la alegría. Para él, la Navidad no tiene sentido. En Cuento de Navidad, Charles Dickens nos muestra cómo alguien aparentemente incapaz de amar puede transformarse. En la noche más mágica del año, tres fantasmas le revelan su pasado, su presente y el futuro si no cambia. A través de este viaje, enfrenta sus sombras, errores y miedos, y descubre que aún puede abrir su corazón, amar y compartir. Al despertar, su corazón ya no es el mismo.

Esta historia, tan conocida y a la vez siempre nueva, refleja una verdad profunda que late en el corazón de niños y adultos: todos podemos equivocarnos, cerrarnos por dentro, levantar barreras invisibles y, sin darnos cuenta, olvidar lo que de verdad importa. A veces nos convertimos en pequeños ‘Scrooge’ cuando solo pensamos en lo que deseamos recibir, cuando compartir nos cuesta y cuando dejamos de mirar a quienes caminan a nuestro lado con los ojos del corazón. Y es entonces cuando la Navidad, con su luz temblorosa y su simbolismo, llega como un suave llamado al alma: nos invita a detenernos, a mirarnos por dentro y a encender de nuevo esa luz interior que, por el cansancio, el miedo o la rutina, a veces se apaga o se vuelve opaca.

En la escuela y en la vida, los niños aprenden constantemente la importancia de compartir, ayudar y ponerse en el lugar del otro. Lo viven cuando prestan un lápiz a un compañero, cuando consuelan a quien está triste tras un examen o después de un enfado en el recreo. También lo experimentan cuando se sienten excluidos o cuando alguien no quiere jugar con ellos. En esas pequeñas situaciones cotidianas se siembran las semillas de la empatía o del egoísmo, del dar o del guardar solo para uno mismo.

Scrooge representa esa parte de nuestra sombra que, por miedo a perder, levanta esos muros alrededor del corazón; esa parte que se esconde tras la dureza, la indiferencia o el silencio, creyendo erróneamente que sentir y expresar cariño es un signo de debilidad. Sin embargo, Charles Dickens, con una sensibilidad profundamente humana, va más allá del reproche y nos muestra que esa coraza no protege, sino que aísla y enfría el alma. Cuento de Navidad nos recuerda con ternura que siempre existe la posibilidad del cambio, que ningún error es tan grande como para impedirnos volver a empezar.

Para un niño, esta enseñanza es esencial. Entender que no está definido para siempre por un mal comportamiento, por un fallo o por un enfado fortalece su autoestima. Saber que puede pedir perdón, mejorar y seguir adelante le da seguridad. Así como Scrooge aprende a abrir su corazón, los niños también pueden aprender a expresar lo que sienten, a ser más generosos y a confiar en los demás.

La Navidad, mirada desde este lugar, deja de ser únicamente una entrega de regalos, luces brillantes y dulces apetecibles. Se transforma en un tiempo sagrado de encuentro, de gratitud, de afecto sincero y de presencia compartida. Docentes y familias tenemos una misión silenciosa y esencial: educar con el ejemplo, con esos gestos pequeños que construyen recuerdos grandes. En estas vacaciones de Navidad, compartamos tiempo sin relojes, escuchemos sin prisas y tendamos la mano a quien lo necesita.

Además, este cuento nos recuerda que el pasado no debe aprisionarnos. Scrooge carga con heridas antiguas que nunca sanó. Muchos niños también arrastran inseguridades, miedos o tristezas que no siempre saben expresar. Validar sus emociones, acompañarlos con comprensión y ofrecerles espacios seguros para hablar es un regalo mucho más valioso que cualquier otro.

Cuento de Navidad, de Charles Dickens, nos enseña que el corazón puede aprender a latir de nuevo con fuerza cuando se le da la oportunidad. Valorar la Navidad es, en el fondo, valorar la vida, los vínculos, los abrazos sinceros y los cambios que nacen desde dentro. Porque la verdadera magia no está en lo que recibimos, sino en lo que somos capaces de dar.