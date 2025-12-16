El coro escolar del CEIP Santa María de Gracia celebra su XX aniversario en el Teatro Romea

Ya han pasado 20 años desde que se puso en marcha este gran proyecto coral. Desde sus inicios, 2067 niños han querido formar parte de un coro escolar infantil sin precedentes, tanto a nivel regional como nacional.

Entre los premios conseguidos cuenta con el Premio Pro Música al mejor centro educativo por su coro escolar en el año 2010 y el premio de la FAPA regional en el apartado de ‘Buenas prácticas’ en el año 2011. Pero es en el año 2017 cuando llega una de las alegrías más inmensas para toda nuestra comunidad educativa, proclamando la Consejería de Educación a Roberto como maestro del año, por este proyecto coral y otros que él coordina.

La ocasión lo merecía y el pasado 10 de diciembre lo celebramos en el magnífico Teatro Romea con nuestro ‘Concierto XX Aniversario’. Se eligieron obras que han sido representativas a lo largo de estos 20 años y en la interpretación de ellas no solo estuvieron presentes todos los componentes de coro actual (155 niños), sino que también quisieron participar músicos y compositores de nuestra Región, coralistas del coro fundador y docentes de Educación Musical de otros centros. Además, nuestro concierto fue interpretado en Lengua de Signos por el equipo del Programa ABC de nuestro centro.

El coro del CEIP Santa María de Gracia, en acción el pasado 10 de diciembre en el Teatro Romea. | CEIP SANTA MARÍA DE GRACIA

A lo largo de todos estos años el objetivo fundamental ha sido el aprendizaje de la técnica vocal, permitiendo mejorar día a día las producciones musicales, unido a una disciplina de trabajo y esfuerzo constantes. Y también el disfrute por parte de todos los integrantes de nuestra comunidad escolar en general, con la realización de ensayos y conciertos, aprendiendo valores como el respeto mutuo, la cooperación entre iguales, la aceptación de las propias limitaciones, la valoración positiva de los logros del grupo y la no discriminación.

En los Conciertos realizados hasta el momento cabe destacar la asistencia masiva de público y el éxito obtenido. Esta proyección hacia toda la comunidad educativa supuso desde el principio que un proyecto generado en el colegio traspasara las fronteras del mismo, para formar parte del ambiente cultural del barrio.

La necesidad de colaboración ha hecho posible que esta experiencia coral-instrumental vaya más allá del ámbito de la clase de música y de la labor del profesor especialista en música, motivando y comprometiendo a otros profesores/as que quieren cada año colaborar. La motivación que supone el estar todos trabajando para un proyecto común, niños y niñas de diferentes edades, pertenecientes a distintos niveles educativos, contribuye a potenciar el valor del esfuerzo comunitario y de la cooperación desinteresada.

Además, esta experiencia intensifica la generosidad natural tan característica de los profesionales vocacionales y potencia valores de cooperación, de esfuerzo y de superación. Valga como ejemplo que los participantes están dispuestos a ensayar al terminar toda la jornada educativa, en recreos con el bocadillo en la mano o fuera del horario escolar. Y los padres y madres aceptan que los ensayos sean de esta forma. Sin esta colaboración, sería imposible llevar a cabo esta actividad.

A los resultados educativos anteriores obtenidos hasta el momento, se añade el valor de esta experiencia como fortalecedora del Área de Artística, en general, y de la Educación Musical escolar, en particular. Fortalecimiento tanto a nivel interno, dentro del colegio, como en el ambiente del barrio.

Este proyecto demuestra que la actividad musical, aparte de sus valores intrínsecos, puede convertirse en vertebradora de proyectos eminentemente participativos y comunitarios en los que los valores se experimentan sin necesidad de explicaciones orales.

Es una sensación difícil de explicar con palabras. Treinta y tres años llevo impartiendo Educación Musical y dirigiendo Coros, Grupos Instrumentales y Grupos de Danzas. Todo este trabajo no está exento, en ocasiones, de nervios y contrariedades, pero mantiene viva la ilusión.

¡La música es el alma de la vida!