El CEIP Gloria Fuertes celebra su II Certamen Teatral Escolar

El CEIP Gloria Fuertes celebró la semana pasada el II Certamen Teatral Escolar Gloria Fuertes, un encuentro pensado para poner en valor el teatro como herramienta educativa, socializadora e integradora. El evento contó con la participación de dos centros invitados que llenaron el escenario de creatividad, emoción y valores, y concluyó con el reconocimiento a la labor de los centros participantes y con el compromiso de continuar impulsando actividades que celebren la creatividad y la inclusión en el ámbito escolar, contando ya con centros interesados en el siguiente certamen, lo que indica que es una actividad atractiva, que cuenta con el respaldo de otros profesionales y que desde el centro se seguirá fomentando, en colaboración con la junta vecinal de El Palmar encabezada por Verónica Mínguez.

El CEIP Nuestra Señora del Carmen presentó la obra El jalijé azul, una propuesta dinámica y llena de imaginación que conectó rápidamente con el público escolar. Por su parte, el CEE Pérez Urrutí interpretó ¿Y si me come una ballena?, una divertida y entrañable pieza que destacó por su capacidad de transmitir mensajes de superación, diversidad y empatía. Cerró el certamen el alumnado de quinto y sexto del CEIP Gloria Fuertes representando Mírate bien, una obra de creación propia, que invitaba a reflexionar sobre la importancia de ser uno mismo y no caer en gustar a los demás a través de ‘likes’ o por las redes sociales.

A lo largo del certamen, alumnos y docentes compartieron una experiencia común en torno al teatro, fomentando la participación, el trabajo en equipo y la expresión artística como medios para construir comunidades educativas más inclusivas. Raimundo Díaz y María José Luján, maestros del CEIP Gloria Fuertes encargados de liderar este proyecto, manifestaron que «el teatro les da la oportunidad de explorar y mostrar partes de ellos mismos que necesitan expresar», además de «fortalecer la unión del grupo y trabajar los contenidos curriculares desde una perspectiva diferente, donde se encuentran muy motivados».

Esta iniciativa se enmarcó dentro de las actividades organizadas por el centro para conmemorar el Día de la Discapacidad.

Jose Antonio Ortega, director del CEIP Gloria Fuertes, subrayó la importancia de generar espacios donde todos los estudiantes puedan mostrar sus capacidades y expresarse libremente, señalando que el objetivo principal es «seguir utilizando el teatro como puente para aprender, convivir y entender la diversidad».