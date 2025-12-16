Las Campanadas Docentes vuelven el próximo viernes a la Plaza Mayor de Murcia

Un año más, Direcmur, la Junta Municipal Distrito Centro Oeste y el Ayuntamiento de Murcia organizan una cita que ya se ha consolidado por méritos propios en el calendario de la ciudad de Murcia a finales de año: las Campanadas Docentes. Esta iniciativa, pensada para reconocer y apoyar la labor del profesorado de la Región de Murcia, así como para celebrar otro exitoso año, se celebrará el próximo viernes día 19 en la Plaza Mayor de Murcia. Comenzarán a las 17.30 horas con las preúvas.

Como en ediciones anteriores, el encuentro permitirá a los asistentes ensayar las tradicionales uvas en lo que solo se puede calificar como la antesala de la Nochevieja con el resto de la comunidad educativa regional.

Así, se trata de una propuesta que combina el ambiente festivo propio del final de año con el reconocimiento público al esfuerzo diario de la comunidad educativa.

La edición de este año vuelve a incluir un concierto de Capitán Nemo Cover Band, que animará la tarde con su repertorio para clausurar con música y diversión un año más de trabajo y dedicación por parte de docentes, equipos directivos y centros educativos. Tambien habrá DJ y sorteos.

El presentador de televisión Fran Sáez volverá a ejercer un año más como maestro de ceremonias.

Las Campanadas Docentes contarán en esta edición con la colaboración inestimable de Uvas Moyca, que pondrá las uvas que se podrán comer todos los presentes en el evento, así como de Ahijó Extraescolares, Grupo Anaya y Anpe.

La organización confía en que se repita la alta participación de la comunidad educativa de la que la actividad ha disfrutado en ediciones anteriores e invita a todo aquel que esté interesado a acudir al evento.