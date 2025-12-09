Visión panorámica de la historia

En la Ciudad de México, la capital del país mexicano, se encuentra un testigo de la historia que se alza a 2325 metros sobre el nivel del mar, en la cima del conocido como cerro del Chapulín. Se trata del castillo de Chapultepec, que fue construido entre los años 1785 y 1788, en la época del Virreinato de Nueva España, por orden del virrey Bernardo de Gálvez como residencia de recreo. A lo largo de los años ha sido modificado, ya que ha pasado de palacio virreinal a almacén de pólvora, academia militar y residencia imperial y presidencial, todo ello antes de convertirse en museo nacional.

Así, durante el siglo XIX el castillo tuvo un valor militar, pero también simbólico, ya que en 1841 albergó el Colegio Militar y en 1847 fue escenario de la Batalla de Chapultepec durante la guerra mexico-estadounidense, una batalla en la que fallecieron los que en el país se conocen como Niños Héroes, un grupo de cadetes, episodio que marcó la memoria nacional.

Más tarde, en el porfiriato y la época del Segundo Imperio, y tras haber sido residencia presidencial, recibió remodelaciones que integraron elementos neoclásicos y eclécticos hasta que se consolidó como residencia oficial de los presidentes mexicanos durante la mayor parte de la Revolución mexicana y hasta 1935, cuando se trasladó a Los Pinos.

En 1944 el castillo fue inaugurado como Museo Nacional de Historia, y entre sus colecciones se encontraban mobiliario, pintura, documentos y objetos que narran episodios clave de la nación, desde la Colonia hasta el siglo XX. Además, sus salones conservan frescos, vitrales y decoraciones. El castillo también es sede de exposiciones temporales o actividades educativas.

Por tanto, una visita al castillo ofrece al visitante no solo una panorámica privilegiada de la Ciudad de México, sino también de la historia del país.