‘Thanksgiving Day’ en el CEIP Maestro José Castaño

Este año el CEIP Maestro José Castaño celebró la festividad del día de Acción de Gracias y del día del Maestro con diferentes actividades.

En primer lugar, todos los niños y niñas de los diferentes ciclos, tanto de Educación infantil como de Educación Primaria, participaron en la elaboración de pavos. Cada uno de ellos pudo expresar sus propios sentimientos de gratitud. Las creaciones decoraron los pasillos del centro.

Por otro lado, la auxiliar de conversación, Amanda Esparza, trabajó la tradición, historia, vocabulario, gastronomía, costumbres y juegos relacionados con el día de Acción de Gracias a través de diferentes recursos didácticos, como presentaciones en PowerPoint con fotos familiares, juegos, historias, cuentos y sus propias experiencias personales como ciudadana norteamericana.

Finalmente, el centro se acercó al séptimo arte con el firme propósito de transmitir los valores de la amistad y la gratitud a través de la película ‘El día de Acción de Gracias de Charlie Brown’, en la que Charlie se enfrenta a la tarea de cocinar una cena de Acción de Gracias para sus amigos.

La creatividad, la amistad y la gratitud son los tres valores que trabajaron durante esta semana en el centro con el alumnado.

Este año 2025 las dos fiestas, Thanksgiving Day y el Día del Maestro, han coincidido, por lo que los valores se han reforzado mutuamente en el colegio.