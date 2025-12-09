Una semana con el corazón abierto en el CE INF-PRI Maestro Sixto López Navarro

El CE INF-PRI Maestro Sixto López Navarro de Fortuna vivió unos días de emoción y aprendizaje entre el 1 y el 4 de diciembre, en los que las aulas y el patio del colegio se llenaron de algo muy especial: la empatía. Celebraron el Día de la Discapacidad con una ‘Semana de la Inclusión’ que les tocó tocado el alma y les enseñó el verdadero significado del respeto y el cariño mutuo.

Fue maravilloso, explican, ver a los alumnos mayores de 6º de Primaria asumiendo el rol de contar historias. Con la voz llena de dulzura, narraron cuentos a los más pequeños (desde 2 años hasta 4º de Primaria) protagonizados por personajes con alguna dificultad y/o discapacidad. No solo divirtieron, sino que explicaron con gran claridad los pictogramas y la accesibilidad cognitiva del centro, abriendo las puertas de la comprensión a todos. También expresaron las distintas capacidades con la imagen de unas mariposas que, aunque distintas en su vuelo, tienen el mismo derecho a volar.

Por otra parte, el taller con el BSR Fortuna (Equipo de Baloncesto en Silla de Ruedas de Fortuna) para 1º y 2º de Primaria fue la actividad más conmovedora. Cuando los alumnos se sentaron en las sillas de ruedas, sintieron de verdad lo difícil que es superar las barreras. Esta vivencia práctica no fue solo una lección de vida, sino una poderosa inyección de sensibilidad, señalan. Practicar sus primeros tiros en la silla fue un triunfo a la superación.

El punto álgido de la semana fue el encuentro deportivo del alumnado de 5º de Primaria con los usuarios del Centro de Discapacidad ‘Reina Sofía’ de Fortuna. Más allá de las canastas y los pases, fue una mañana de convivencia pura. Alumnos y usuarios compartieron risas, sudores y la alegría de hacer ejercicio juntos. Aprendieron que el deporte es el lenguaje universal de la amistad y que la verdadera diversidad es un regalo, concluyen desde el centro.