El doctor Florentino Bayona, Premio Gil Sáez Pacheco

El colegio D. Florentino Bayona de Mula recibió la semana pasada el Premio Gil Sáez Pacheco 2024 a las buenas prácticas en atención a la diversidad por su proyecto ‘Todos sumamos, todos multiplicamos’, que promueve una educación inclusiva y accesible para todo el alumnado.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó el colegio para entregarles el reconocimiento junto con la directora del centro, Maximina Saavedra.

El proyecto galardonado implica a toda la comunidad educativa y permite dar respuesta a todo el alumnado, respetando sus cualidades y singularidades. Para ello se trabaja con materiales y se incluyen en la programación docente acciones inclusivas. El resultado es un entorno de aprendizaje más inclusivo y accesible para todos los alumnos, en el que cada uno pueda descubrir y desarrollar su talento y sus posibilidades.

El titular de Educación destacó que «este reconocimiento pone en valor el esfuerzo y la implicación de toda la comunidad educativa del colegio Florentino Bayona, referente en educación inclusiva, que ha convertido la inclusión en el eje de su proyecto educativo, integrando prácticas innovadoras que garantizan que cada alumno encuentre su lugar. Desde el Gobierno regional trabajamos para que todos los centros de la Región avancen hacia una educación más inclusiva, accesible y justa que asegure la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado».

Además, este colegio participa en el programa ‘Compromiso Autismo’, desarrollado por las consejerías de Educación y Formación Profesional y de Política Social, Familias e Igualdad, junto con Fundación Gmp, que ofrece recursos para que toda la comunidad educativa del centro tenga herramientas que mejoren la atención al alumnado con trastorno del espectro autista.

El centro también cuenta con el programa ‘Patios dinámicos inclusivos’, para fomentar la actividad lúdica libre en el recreo, eliminando las barreras que puedan limitar el acceso y la participación del alumnado y fomentando la socialización y el juego.

El colegio Florentino Bayona cuenta con doble línea y un total de 471 alumnos, de los que 137 presentan necesidades específicas de apoyo educativo, 67 de ellos, con necesidades educativas especiales. Tiene autorizadas dos aulas abiertas especializadas.

El Premio Gil Sáez Pacheco reconoce las actuaciones dirigidas a favorecer la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, desarrolladas por los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Región. El galardón se creó en 2019 en honor a Gil Sáez Pacheco, fallecido en 2018.

Este galardón fue otorgado en 2019 al colegio de Educación Especial Pérez Urruti (Murcia); en 2020 a José Manuel Herrero Navarro, en reconocimiento a su trayectoria profesional; en 2021 al colegio Santa María de Gracia (Murcia); en 2022 al CEIP Joaquín Carrión (San Javier), con mención especial al CC Los Olivos (Molina de Segura), y en 2023 al colegio La Paz (San Javier).

Impulsar la educación inclusiva garantiza la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad y promueve la participación de todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, origen o condición. De este modo, enriquece el aprendizaje y fomenta valores como la empatía y la tolerancia. Además, y entre otras muchas cosas, prepara a los alumnos para convivir en sociedades más justas, equitativas y solidarias.