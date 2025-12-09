El coro del CEIP San Juan, en la presentación del II Encuentro Municipal de Coros Escolares

El pasado 2 de diciembre, en el Salón Noble del Ayuntamiento de Murcia, en el Edificio Moneo, en la presentación del II Encuentro Municipal de Coros Escolares ‘Una Navidad para la Historia’, el coro del CEIP San Juan ofreció la actuación inaugural, con una cuidada interpretación para dar comienzo al acto.

Su intervención fue muy aplaudida y sirvió como ejemplo del trabajo musical que se desarrolla en los colegios murcianos.

Los asistentes, personalidades vinculadas al ámbito escolar y cultural, destacaron la importancia de estas iniciativas para fomentar la participación, la creatividad y la vocación artística.