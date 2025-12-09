El Colegio El Taller apuesta por el ajedrez educativo

El Colegio El Taller de Molina de Segura continúa su firme apuesta por el ajedrez educativo gracias a un proyecto innovador que este curso ha alcanzado una dimensión sin precedentes. En colaboración con la empresa especializada Educajedrez y con el presidente y fundador de la Escuela Municipal de Ajedrez de Molina de Segura, el centro ha incorporado la enseñanza del ajedrez en el horario lectivo para todo el alumnado de 1.º a 6.º de Primaria, integrándolo especialmente en el área de Matemáticas para reforzar el pensamiento lógico, la concentración y la resolución de problemas.

La actividad estrella del proyecto fue el III Open Chess Intercentros, que se celebró el pasado 27 de noviembre y que este año alcanzó un nivel sin precedentes tanto por su organización como por su impacto regional.

El torneo reunió a más de 300 participantes desde 3.º de Primaria hasta 4.º de ESO, además de a más de 20 centros educativos de toda la Región de Murcia. Acudieron autoridades educativas y municipales, como Fran Sánchez, director general de Deportes, que acompañaron al centro durante la jornada y, especialmente, en la entrega de premios. El campeonato actuó, además, como sede oficial de la fase clasificatoria municipal para el torneo regional.

Más allá del Open, el centro participó por primera vez en el torneo europeo ‘Caballito de Ajedrez’, celebrado el pasado 30 de octubre, donde el alumnado compitió entre más de 1.000 escuelas europeas, resolviendo individualmente 30 enigmas de ajedrez.

El calendario ajedrecístico del Colegio El Taller se completa con su tradicional Torneo Interno de Ajedrez para 1.º a 6.º de Primaria, el II Torneo de Ajedrez con el Centro de Mayores de Molina, una iniciativa que refuerza la convivencia intergeneracional, y siendo sede de Educajedrez en su acto de clausura del Circuito Regional de Ajedrez Escolar, que tendrá lugar en el centro el próximo 18 de abril de 2026.

El profesorado destaca la enorme motivación del alumnado, que participa con entusiasmo, respeto y espíritu cooperativo. «Lo más sorprendente es que todo comenzó como un pequeño proyecto, y ahora se ha convertido en un movimiento educativo con un crecimiento imparable», señalan. La mayor recompensa, afirman, es «la sonrisa con la que los niños y niñas aprenden y disfrutan de este deporte tan enriquecedor».

El Taller trabaja el ajedrez desde edades tempranas, comenzando en 1º de Primaria. Este curso el centro ha dado un paso más con la incorporación del ‘Proyecto Alfil’, un programa diseñado para enseñar ajedrez de manera atractiva, evolutiva y adaptada a todo el alumnado de Educación Primaria.

El proyecto no solo introduce estrategias y pensamiento ajedrecístico, sino que también potencia numerosas habilidades relacionadas especialmente con el área de Matemáticas: la lógica, la resolución de problemas, la orientación espacial, la anticipación o el razonamiento secuencial.

Además, El Taller también apuesta por abrir horizontes y fomentar la internacionalización a través del programa Erasmus+, en el que el centro está plenamente inmerso.

En 6º de Primaria, el alumnado realiza intercambios con Irlanda, una experiencia que enriquece su aprendizaje lingüístico y cultural.

Por su parte, el alumnado de 2º de ESO participa en un intercambio con Francia. De hecho, recientemente el colegio despidió a sus visitantes franceses, quienes han tenido la oportunidad de descubrir numerosos rincones de la Región de Murcia y han quedado enamorados de su riqueza cultural, su gastronomía y su entorno natural.

Estas experiencias permiten que el alumnado desarrolle competencias clave para el futuro: autonomía, comunicación intercultural, tolerancia, curiosidad y apertura al mundo.