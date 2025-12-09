El colegio Don José Marín dibuja ‘Alas de inclusión’ por el Día de la Discapacidad

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el colegio Don José Marín llevó a cabo una emotiva y creativa jornada en la que los alumnos participaron en una actividad artística muy especial: pintar mariposas utilizando únicamente la boca. La jornada, organizada por el equipo de Atención a la Diversidad, buscó sensibilizar, promover la empatía y mostrar que las capacidades pueden expresarse de formas diversas y sorprendentes.

La dinámica consistió en que los estudiantes sostuvieran un pincel con la boca para pintar una mariposa, símbolo de transformación, diversidad y libertad. Más allá de convertirse en un ejercicio artístico, la experiencia permitió que los alumnos vivieran, aunque solo por unos minutos, el desafío al que se enfrentan muchas personas con discapacidad motora en su vida cotidiana.

Los niños y niñas participaron con entusiasmo, descubriendo que pintar sin utilizar las manos exige paciencia, concentración y una coordinación diferente. Las risas, los gestos de esfuerzo y las miradas de asombro se mezclaron en un ambiente de respeto y colaboración.

La actividad fue acompañada por una reflexión guiada por las maestras y maestros de Atención a la Diversidad, quienes explicaron la importancia de la inclusión, el respeto y la eliminación de barreras, tanto físicas como sociales.

Las mariposas pintadas fueron expuestas, creando un mural colectivo bajo el lema «Diferentes en el vuelo, pero con el mismo derecho a volar», que simboliza no solo la creatividad de los alumnos, sino también su compromiso con un mundo más inclusivo. Cada obra, con sus trazos únicos, recuerda que todos tenemos distintas maneras de expresarnos.

Este tipo de iniciativas refuerzan la importancia de educar desde la empatía y la sensibilidad, promoviendo en los estudiantes una mirada abierta y respetuosa hacia las personas con diferentes capacidades.

El colegio reafirma así su compromiso con la inclusión, celebrando la diversidad y recordando que, cuando se trata de construir un entorno más justo, todos podemos aportar nuestras propias alas.